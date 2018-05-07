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В Тюмени вандалы подожгли арт-объект «Кристалл»: деревянное сердце выгорело за две минуты

7 мая 2018, 16:01
В Тюмени подростки, по словам очевидцев, подожгли деревянное сердце 17-метрового арт-объекта «Кристалл», где каждая буква сооружения скрывает в себе смысл.
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Тюмень

В Тюмени подростки, по словам очевидцев, подожгли деревянное сердце 17-метрового арт-объекта «Кристалл», где каждая буква сооружения скрывает в себе смысл.

Так, буква К означает квартиру, Р — ребенка, С — свадьбу, Л — любовь, буква А была выполнена в форме сердца. Арт-объект построен из металлического профиля и влагостойкой сосны.

Деревянное сердце выгорело за две минуты. На место происшествия пожарные машины не выезжали, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Собственник объекта обратился с заявлением в полицию, начата проверка обстоятельств произошедшего, пояснили в пресс-службе УМВД города Тюмени.

#Новости#Вандализм#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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