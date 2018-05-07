Тюменцы вспоминали о героях ВОВ на большом интерактивном экране в одном из ТРЦ города

«Мы с сыном остановились, услышав знакомую песню. Каждый год мы ходим на парад. В этом году я нашла информацию о моем прадедушке Андрюшине Иване Михайловиче. Он родился в деревне Воронино Ишимского района, воевал и в бою под Москвой пропал без вести. У нас есть его фотография. И мы даже нашли письмо, которое он писал в 1939 году своей жене, моей прабабушке Наташе», – рассказала одна из зрительниц трансляции Ирина Шемякина.