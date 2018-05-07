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Тюменцы вспоминали о героях ВОВ на большом интерактивном экране в одном из ТРЦ города

7 мая 2018, 20:45
6 мая, в преддверии праздника Великой Победы, в Тюмени прошла акция – «Воспоминания о войне и ее героях». Мероприятие привлекло внимание более 300 тюменцев.

В одном из ТРЦ города был установлен большой демонстрационный экран, на котором в режиме реального времени тюменский актер в образе солдата Красной Армии времен ВОВ читал стихи, рассказывал истории о войне и общался с прохожими. В завершении трансляции зрители все вместе пели легендарную военную песню «Катюша», говорили с солдатом о тех далеких и страшных днях.

Всего состоялось 5 таких трансляций. В конце каждой актер раздавал всем желающим авторские открытки с праздничной тематикой, а также приглашал принять участие в шествии «Бессмертного полка» на Параде Победы 9 Мая в Тюмени.

Прохожие реагировали на акцию очень эмоционально: останавливались,слушали рассказы солдата, некоторые плакали, а потом дружно пели песни.

«Мы с сыном остановились, услышав знакомую песню. Каждый год мы ходим на парад. В этом году я нашла информацию о моем прадедушке Андрюшине Иване Михайловиче. Он родился в деревне Воронино Ишимского района, воевал и в бою под Москвой пропал без вести. У нас есть его фотография. И мы даже нашли письмо, которое он писал в 1939 году своей жене, моей прабабушке Наташе», – рассказала одна из зрительниц трансляции Ирина Шемякина.

Тюменцы не смогли пройти мимо юноши в солдатской гимнастерке, который вел рассказы про войну. Мероприятие привлекло внимание большого количества горожан, всего за 2 часа трансляции ее зрителями стали более 300 человек, среди которых было много детей.

В департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области напоминают тюменцам, что у каждого есть возможность напечатать фото своего родственника, участвовавшего в ВОВ, и пройти с его портретом по улицам Тюмени в День Победы. Колонна «Бессмертного полка» формируется на пересечении улиц Республики и Кирова 9 мая в 9 часов утра.

#Новости#День Победы#ВОВ#Акция#Дарья Сунгурова#Общество
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