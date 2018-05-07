nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменский мотоциклист пострадал в результате ДТП с автомобилем

7 мая 2018, 20:12
В Тюмени произошло ДТП с участием мотоцикла. Житель города с небольшим стажем управления двухколесным транспортным средством получил в результате аварии сотрясение головного мозга.
Сюжет
Тюмень

В ночь с 6 на 7 мая на дороге по улице Щербакова столкнулись легковой автомобиль марки «Ниссан» и мотоцикл «Хонда». Фотографию инцидента опубликовали пользователи социальных сетей.

По предварительным данным, спровоцировал дорожную аварию 23-летний мотоциклист с небольшим водительским стажем. Не выдержав безопасную дистанцию, он столкнулся с легковушкой, сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Тюменской области корреспондентам информационного портала «МегаТюмень».

В результате происшествия молодой байкер получил сотрясение головного мозга.

«Мотоциклисты сами в первую очередь должны позаботиться о своей безопасности. Скорость – 200, вылетел из точки, а машина налево поворачивает! Кто виноват? Не мотоциклист! Их просто порой не видно. Лихачат, адреналин, экстрим... А матери потом слезы льют!», – комментируют аварию пользователи социальных сетей.

Только за 2017 год на дорогах Тюменской области произошло более 150 ДТП с участием мотоциклов. Почти каждая десятая авария закончилась трагически — сезон унес 16 жизней.

Напомним, что NashGorod.ru публиковал информацию о заседании, которое состоялось 4 мая, где представители региональной госавтоинспекции и руководители местных мотоклубов обсудили причины катастроф на дорогах и способы их предотвращения.

#Новости#Аварии#Мотоциклы#Тюмень#Дарья Сунгурова#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25