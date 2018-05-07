Тюменский мотоциклист пострадал в результате ДТП с автомобилем

«Мотоциклисты сами в первую очередь должны позаботиться о своей безопасности. Скорость – 200, вылетел из точки, а машина налево поворачивает! Кто виноват? Не мотоциклист! Их просто порой не видно. Лихачат, адреналин, экстрим... А матери потом слезы льют!», – комментируют аварию пользователи социальных сетей.