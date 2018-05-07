Тюменский мотоциклист пострадал в результате ДТП с автомобилем

В ночь с 6 на 7 мая на дороге по улице Щербакова столкнулись легковой автомобиль марки «Ниссан» и мотоцикл «Хонда». Фотографию инцидента опубликовали пользователи социальных сетей.
По предварительным данным, спровоцировал дорожную аварию 23-летний мотоциклист с небольшим водительским стажем. Не выдержав безопасную дистанцию, он столкнулся с легковушкой, сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Тюменской области корреспондентам информационного портала «МегаТюмень».
В результате происшествия молодой байкер получил сотрясение головного мозга.
«Мотоциклисты сами в первую очередь должны позаботиться о своей безопасности. Скорость – 200, вылетел из точки, а машина налево поворачивает! Кто виноват? Не мотоциклист! Их просто порой не видно. Лихачат, адреналин, экстрим... А матери потом слезы льют!», – комментируют аварию пользователи социальных сетей.
Только за 2017 год на дорогах Тюменской области произошло более 150 ДТП с участием мотоциклов. Почти каждая десятая авария закончилась трагически — сезон унес 16 жизней.
Напомним, что NashGorod.ru публиковал информацию о заседании, которое состоялось 4 мая, где представители региональной госавтоинспекции и руководители местных мотоклубов обсудили причины катастроф на дорогах и способы их предотвращения.