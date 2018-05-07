Тюменские ветераны ВОВ получат продуктовый набор и открытку

Ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Тюменской области, получат набор продуктов от местных производителей и открытку с поздравлением.
Подобные презенты планируют вручит порядка 12 тысячам ветеранов региона, из которых около 600 принимали участие в боевых действия, 10 тысяч трудились в тылу. Около 400 ветеранов также получат в этом году бесплатные путевки в санаторий «Красная гвоздика».
К тем, кто не сможет принять участие в торжественных приемах, с подарками и поздравлениями придут домой, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.