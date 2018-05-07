Тюменские ветераны ВОВ получат продуктовый набор и открытку

Подобные презенты планируют вручит порядка 12 тысячам ветеранов региона, из которых около 600 принимали участие в боевых действия, 10 тысяч трудились в тылу. Около 400 ветеранов также получат в этом году бесплатные путевки в санаторий «Красная гвоздика».