Тюменская энергосбытовая компания подала иск против областного суда

По данным картотеки арбитражных дел, иск против суда поступил в арбитражную канцелярию в последней декаде апреля. Судя по определению, вынесенному инстанцией, размер исковых требований составил порядка 11 тысяч рублей. Рассмотрение состоится 18 мая. До этого дня представителям тюменского облсуда предложено предоставить отзыв на заявление истца и доказательства своих аргументов.