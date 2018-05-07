Тюменская энергосбытовая компания подала иск против областного суда

По данным картотеки арбитражных дел, иск против суда поступил в арбитражную канцелярию в последней декаде апреля. Судя по определению, вынесенному инстанцией, размер исковых требований составил порядка 11 тысяч рублей. Рассмотрение состоится 18 мая. До этого дня представителям тюменского облсуда предложено предоставить отзыв на заявление истца и доказательства своих аргументов.
Другое исковое заявление поступило в арбитражный суд 4 мая — в роли ответчика оказалось управление федеральной службы судебных приставов. Сумма требований пока не сообщается, равно как и дата заседания.
Днем ранее, 3 мая, энергетики подали иск к исправительной колонии №4 о взыскании долга в объеме 1,3 млн рублей, однако суд оставил материал без движения из-за ряда нарушений. В то же время суд возбудил исковое производство против винзилинской воспитательной колонии — ее долг «за свет» составил порядка 500 тысяч рублей.
Стоит добавить, что только за апрель тюменская энергосбытовая компания 129 раз обращалась в арбитражный суд. В число потенциальных оппонентов кроме госорганов вошли больницы, школы, войсковая часть, а также коммерческие организации и десятки садоводческих товариществ.