Сотрудник тюменского росреестра за взятки помогал квартирным аферистам

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по делу экс-главного специалиста-эксперта отдела эксплуатации информационных систем, технических средств и каналов связи Управления Росреестра по региону, который за взятку в 140 тысяч рублей помог квартирным мошенникам оформить недвижимость в собственность. В настоящее время материалы дела направлены в суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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