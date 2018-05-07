Сотрудник тюменского росреестра за взятки помогал квартирным аферистам

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по делу экс-главного специалиста-эксперта отдела эксплуатации информационных систем, технических средств и каналов связи Управления Росреестра по региону, который за взятку в 140 тысяч рублей помог квартирным мошенникам оформить недвижимость в собственность. В настоящее время материалы дела направлены в суд Тюмени для рассмотрения по существу.
Из материалов дела следует, что сотрудник тюменского росреестра в 2016 году получил денежные средства от своего знакомого в размере 140 тысяч рублей за внесение задним числом прав на недвижимость и сделок с ним в Единый государственный реестр.
Таким образом мошенники зарегистрировали на себя четыре пустующие квартиры, которые освободились после смерти владельцев недвижимости. Позднее жилье было продано.
В ходе следствия специалист признал свою вину и добровольно передал правоохранителям сумму полученной взятки. Расследование дела продолжается, сообщает старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова.