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Пара чернобурых лисиц обзавелись потомством на страусиной ферме в селе Чикча под Тюменью

7 мая 2018, 10:18
В начале мая 2018 года пара чернобурых лис Фокс и Кори обзавелись потомством на страусиной ферме в селе Чикча под Тюменью. У них теперь девять маленьких лисят.

В начале мая 2018 года пара чернобурых лис Фокс и Кори обзавелись потомством на страусиной ферме в селе Чикча под Тюменью. У них теперь девять маленьких лисят.

Малышам уже неделя и они открывают глаза. По словам работников фермы, обычно лисы приносят потомство до пяти лисят. Между тем несколько мини-зоопарков из Челябинска, Кургана и Тюменского региона уже интересуются новорожденными зверьками. Специалисты фермы полагают, что уже через три недели маленькие лисята разъедутся по новым местам.

Стоит отметить, что Фокс был подарен страусиной ферме в поселке Чикча тюменским зоопарком. Его воспитала кошка, поэтому лиса проявляет некоторые признаки кота.

С начала 2018 года года на ферме стали родителями также австралийские страусы эму, пони (у них в марте родился жеребенок), павлины, фазаны, перепела, гуси, утки, индюки, декоративные курочки. Ферма работает с 2009 года для выращивания африканских страусов, однако здесь обитают и другие декоративные животные, сообщает «Вслух.ру».

#Новости#Ферма#Александр Мязин#Общество
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