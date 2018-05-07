Пара чернобурых лисиц обзавелись потомством на страусиной ферме в селе Чикча под Тюменью

Малышам уже неделя и они открывают глаза. По словам работников фермы, обычно лисы приносят потомство до пяти лисят. Между тем несколько мини-зоопарков из Челябинска, Кургана и Тюменского региона уже интересуются новорожденными зверьками. Специалисты фермы полагают, что уже через три недели маленькие лисята разъедутся по новым местам.