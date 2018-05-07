Пара чернобурых лисиц обзавелись потомством на страусиной ферме в селе Чикча под Тюменью

В начале мая 2018 года пара чернобурых лис Фокс и Кори обзавелись потомством на страусиной ферме в селе Чикча под Тюменью. У них теперь девять маленьких лисят.
Малышам уже неделя и они открывают глаза. По словам работников фермы, обычно лисы приносят потомство до пяти лисят. Между тем несколько мини-зоопарков из Челябинска, Кургана и Тюменского региона уже интересуются новорожденными зверьками. Специалисты фермы полагают, что уже через три недели маленькие лисята разъедутся по новым местам.
Стоит отметить, что Фокс был подарен страусиной ферме в поселке Чикча тюменским зоопарком. Его воспитала кошка, поэтому лиса проявляет некоторые признаки кота.
С начала 2018 года года на ферме стали родителями также австралийские страусы эму, пони (у них в марте родился жеребенок), павлины, фазаны, перепела, гуси, утки, индюки, декоративные курочки. Ферма работает с 2009 года для выращивания африканских страусов, однако здесь обитают и другие декоративные животные, сообщает «Вслух.ру».