Дмитрий Медведев назвал имена кандидатов на должности вице-премьеров

Как сообщил источник NashGorod.ru, заместителем председателя Правительства предлагается назначить бывшего министра финансов Антона Силуанова. Вице-премьером, ответственным за сельское хозяйство, может стать Виталий Мутко. Сфера социальной политики и пенсионного обеспечения окажется, по всей вероятности, в руках Татьяны Голиковой.