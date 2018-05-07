Дмитрий Медведев назвал имена кандидатов на должности вице-премьеров

Исполняющий обязанности главы Правительства РФ Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуры на должности в новом кабинете министров. Имена претендентов прозвучали сегодня, 7 мая, на встрече с депутатами «Единой России».
Как сообщил источник NashGorod.ru, заместителем председателя Правительства предлагается назначить бывшего министра финансов Антона Силуанова. Вице-премьером, ответственным за сельское хозяйство, может стать Виталий Мутко. Сфера социальной политики и пенсионного обеспечения окажется, по всей вероятности, в руках Татьяны Голиковой.
Транспорт, связь и цифровая экономика могут попасть под контроль Максима Акимова, ранее занимавшего должность первого зама руководителя аппарата кабмина.
Дмитрий Козак, согласно предложению Медведева, займет должность вице-премьера по вопросам промышленности и энергетики. Начальник контрольного управления Президента РФ Константин Чуйченко может стать главой аппарата правительства.