Автодороги Тюмени вымыли специальным раствором

По сообщениям городских властей, очистка дорог происходила в два этапа. Вначале спецтехника нанесла моющее средство на дорожное полотно, а спустя 30 минут смыла чистящее средство мощной струей воды. Данная процедура позволяет полностью очистить автомобильную дорогу от грязи и пыли.
Стоит отметить, что подобные работы ведутся в сухую погоду. Перед влажной уборкой дорожное полотно подметают и убирают мусор.
Как утверждают коммунальщики, моющее средство создано специально для автодорог. Оно устраняет пленку из остатков авторезины, пыли, горючих смесей и масла. Подобная уборка также важна для нанесения дорожной разметки, сообщает «Тюменская линия».
Напомним, что со 2 апреля на центральных улицах Тюмени началась широкомасштабная генеральная уборка. Автодороги и пешеходные площадки моют три бригады ДРСУ-7, в распоряжении которых комбинированные дорожные машины и мойки высокого давления.