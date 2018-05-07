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Автодороги Тюмени вымыли специальным раствором

7 мая 2018, 13:59
6 мая 2018 года коммунальные службы Тюмени помыли дороги на улицах Республики и Ленина специальным раствором.

По сообщениям городских властей, очистка дорог происходила в два этапа. Вначале спецтехника нанесла моющее средство на дорожное полотно, а спустя 30 минут смыла чистящее средство мощной струей воды. Данная процедура позволяет полностью очистить автомобильную дорогу от грязи и пыли.

Стоит отметить, что подобные работы ведутся в сухую погоду. Перед влажной уборкой дорожное полотно подметают и убирают мусор.

Как утверждают коммунальщики, моющее средство создано специально для автодорог. Оно устраняет пленку из остатков авторезины, пыли, горючих смесей и масла. Подобная уборка также важна для нанесения дорожной разметки, сообщает «Тюменская линия».

Напомним, что со 2 апреля на центральных улицах Тюмени началась широкомасштабная генеральная уборка. Автодороги и пешеходные площадки моют три бригады ДРСУ-7, в распоряжении которых комбинированные дорожные машины и мойки высокого давления.

#Новости#Коммунальные службы#Улицы#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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