В Тюменской области при ремонте школы пропали почти 26 миллионов рублей

По словам одной из жительниц села Плеханово, школа по документам готова на 100%, несмотря на это учебное заведение разваливается. Школа оседает так быстро, что лопаются стекла в окнах. Спортзал затоплен, так как во время ремонта разморозили отопление, вода залила стены и пол. Ремонт в туалетах и душевых так и не был произведен, а пожарную сигнализацию монтировали деревенские парни, а не специалисты.