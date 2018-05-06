В Тюменской области при ремонте школы пропали почти 26 миллионов рублей

Полиция Тюменской области возбудила уголовное дело по факту хищения денежных средств в размере 25,9 миллионов рублей, которые были выделены на реконструкцию школы в селе Плеханово Ярковского района, где ремонт так и не был произведен.
На ремонт учебного заведения из бюджета области было выделено 25,9 миллионов рублей, еще три миллиона были перечислены в качестве субсидии из федерального бюджета. Контракт на капитальный ремонт школы был заключен администрацией Ярковского района с ООО «Бурмонтажспецстрой» 6 сентября прошлого года. Все работы по реконструкции учебного заведения должны были завершиться 16 ноября 2017 года, однако школа до сих пор не отремонтирована.
По словам одной из жительниц села Плеханово, школа по документам готова на 100%, несмотря на это учебное заведение разваливается. Школа оседает так быстро, что лопаются стекла в окнах. Спортзал затоплен, так как во время ремонта разморозили отопление, вода залила стены и пол. Ремонт в туалетах и душевых так и не был произведен, а пожарную сигнализацию монтировали деревенские парни, а не специалисты.
Ожидается, что школа примет учеников в сентябре этого года, после проведения второго капитального ремонта, сообщает «URA.RU».