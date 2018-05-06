В Тюмени состоялось торжественное награждение акушерок

В пятницу, 4 мая, накануне Международного дня акушерки в тюменской городской поликлинике №17 прошло торжественное награждение самых отличившихся врачей этой специализации. В этом же медучреждении состоялась обучающая конференция по самым актуальным профессиональным темам, где доклады представили опытные работники системы здравоохранения Тюменской области.
По словам председателя Ассоциации медицинских сестер Тюменской области Раисы Куликовой, это сложная и благородная профессия. Акушерки сопровождают будущую маму от поступления в роддом до выписки — с новой жизнью на руках.
Профессия акушерки из числа среднего медицинского персонала, по мнению главного внештатного акушера-гинеколога Тюменской области Ирины Кукарской, одна из самых сложных, так как будущие мамы в родовом периоде крайне эмоциональны, и на акушерку ложится большая ответственность.
Международный день акушерки отмечается с 1992 года. Идея учредить этот праздник впервые была предложена Международной ассоциацией акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году, напомнили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.