В Тюмени на следующей неделе ожидается солнечная погода

На следующей неделе (7-13 мая) в Тюмени ожидается солнечная погода, преимущественно без осадков. В понедельник, 7 мая, дневная температура составит 8 градусов тепла, возможен дождь.
Во вторник, 8 мая, температура днем составит 10 градусов тепла. В среду, 9 мая, максимальная температура воздуха составит 11 градусов тепла, синоптики прогнозируют в этот день преимущественно солнечную погоду.
В четверг и пятницу (10 и 11 мая) также ожидается солнечная погода, дневная температура воздуха составит 13 и 14 градусов тепла соответственно.
Суббота, 12 мая, также будет солнечной. Дневная температура воздуха составит 14 градусов тепла. В воскресенье, 13 мая, воздух прогреется до 15 градусов тепла, возможен дождь.
Похожие погодные условия синоптики прогнозируют и на всей территории Тюменской области на следующей неделе. Прогноз погоды составлен на основе данных с сайта gismeteo.ru.