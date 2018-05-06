Тюменцы пожаловались на ветхое состояние козырька подъезда у дома по улице Максима Горького​​​​​​​

Информация об этом была опубликована в группе «ЧС Тюмень», автор сообщения пожелал остаться анонимным. Участник сообщества Владислав В. предполагает, что в этом доме в основном живут пенсионеры и предлагает им не молчать, а обращаться за помощью в решении проблемы. «В управляющий орган пишите, в администрацию города», — добавил Алексей В.