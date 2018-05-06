Тюменцы пожаловались на ветхое состояние козырька подъезда у дома по улице Максима Горького​​​​​​​

В Сети появилась информация о ветхом состоянии козырька 1 подъезда дома, расположенного по улице Максима Горького, 31.
Информация об этом была опубликована в группе «ЧС Тюмень», автор сообщения пожелал остаться анонимным. Участник сообщества Владислав В. предполагает, что в этом доме в основном живут пенсионеры и предлагает им не молчать, а обращаться за помощью в решении проблемы. «В управляющий орган пишите, в администрацию города», — добавил Алексей В.
Впрочем, большинство пользователей группы все же считает, что козырек никто не станет ремонтировать. Так, один из участников сообщества предложил жителям подъезда самим сбить козырек, пока он ни на кого не упал.
«Зато потом по всей стране козырьки проверять будут, у нас же пока не случится, не шевелятся», — считает Ксения С. «Разбить перфиком, выложить 2 колонны из кирпича, поставить опалубку и залить новый козырек, делов на день», - подытожил Тимур И.