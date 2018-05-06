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Тюменские ветераны ВОВ получат единовременные выплаты

6 мая 2018, 17:22
Тюменские ветераны Великой Отечественной войны и дети погибших в годы войны военнослужащих получают единовременную выплату. Средства будут выделены из бюджета области.

Тюменские ветераны Великой Отечественной войны и дети погибших в годы войны военнослужащих получают единовременную выплату. Средства будут выделены из бюджета области.

В пресс-службе регионального правительства сообщают, что всего денежные средства получат более 25 тысяч человек. Размер единовременной выплаты составит от двух до пяти тысяч рублей. Деньги будут выданы вместе с пенсией, без специальных заявлений и походов по инстанциям.

Максимальную выплату в пять тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны, а также награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Две тысячи получат труженики тыла и дети погибших участников ВОВ.

#Новости#Ветераны ВОВ#Единовременные выплаты#Наиль Каримов#Общество
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