Тюменские ветераны ВОВ получат единовременные выплаты

В пресс-службе регионального правительства сообщают, что всего денежные средства получат более 25 тысяч человек. Размер единовременной выплаты составит от двух до пяти тысяч рублей. Деньги будут выданы вместе с пенсией, без специальных заявлений и походов по инстанциям.