Тюменские ветераны ВОВ получат единовременные выплаты

Тюменские ветераны Великой Отечественной войны и дети погибших в годы войны военнослужащих получают единовременную выплату. Средства будут выделены из бюджета области.
В пресс-службе регионального правительства сообщают, что всего денежные средства получат более 25 тысяч человек. Размер единовременной выплаты составит от двух до пяти тысяч рублей. Деньги будут выданы вместе с пенсией, без специальных заявлений и походов по инстанциям.
Максимальную выплату в пять тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны, а также награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Две тысячи получат труженики тыла и дети погибших участников ВОВ.