Большая часть задержанных на несанкционированных митингах в Москве отпущена на свободу

Более 600 человек были задержаны в Москве за нарушение общественного порядка во время несанкционированных митингов сторонников Алексея Навального. Почти все они в данный момент уже находятся на свободе.

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