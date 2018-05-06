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Большая часть задержанных на несанкционированных митингах в Москве отпущена на свободу

6 мая 2018, 21:32
Более 600 человек были задержаны в Москве за нарушение общественного порядка во время несанкционированных митингов сторонников Алексея Навального. Почти все они в данный момент уже находятся на свободе.
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Как сообщает ТАСС, в настоящее время около 80% задержанных, включая подростков, отпущены. С нарушителями проведена профилактическая беседа.

Также сообщается, что задержанными остаются 122 человека. Эти лица создавали помехи движению транспорта и оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

В целом, по сообщению полиции, в акции приняли участие около полутора тысяч человек.

Известно, что организаторы митинга еще в конце апреля подали официальный запрос на проведение мероприятия. Власти Москвы одобрили проведение митинга, но указали в качестве возможных мест для проведения акции другие городские площадки. Однако организаторы отказались принимать такие условия.

В результате митинг состоялся несмотря на отсутствие официального разрешения.

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