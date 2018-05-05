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Тюменец стал жертвой финансовой пирамиды

5 мая 2018, 13:03
Тюменские полицейские задержали подозреваемого в совершении мошеннических действий.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени, в прошлом году в полицию обратился потерпевший, который заявил, что в отношении него совершены противоправные действия.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина поверил объявлению в социальных сетях и решил вложить деньги в финансовую схему. Сумма вклада составила 20 тыс. рублей. Потерпевший рассчитывал, что со временем данная инвестиция принесет ему доход.

Через некоторое время подозреваемый удалил группу в социальных сетях и прервал все контакты с вкладчиками. После этого мужчина написал заявление в полицию.

Организатором схемы по вытягиванию денег из доверчивых граждан оказался безработный из Уфы.

#Новости#Социальные сети#Мошенничество#Алексей Колесов#Общество
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