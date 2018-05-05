Тюменец стал жертвой финансовой пирамиды

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени, в прошлом году в полицию обратился потерпевший, который заявил, что в отношении него совершены противоправные действия.
В ходе следствия выяснилось, что мужчина поверил объявлению в социальных сетях и решил вложить деньги в финансовую схему. Сумма вклада составила 20 тыс. рублей. Потерпевший рассчитывал, что со временем данная инвестиция принесет ему доход.
Через некоторое время подозреваемый удалил группу в социальных сетях и прервал все контакты с вкладчиками. После этого мужчина написал заявление в полицию.
Организатором схемы по вытягиванию денег из доверчивых граждан оказался безработный из Уфы.