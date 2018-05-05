nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

20 модульных школ будут построены в Тюменской области до 2020 года

5 мая 2018, 16:03
Ветхие и деревянные школы Тюменской области заменят на модульные до 2020 года. По сообщениям СМИ, планируется построить более 20 подобных школ и 10 школ в капитальном исполнении.

Одна из таких школ на данный момент строится в микрорайоне Ямальский-2. Строители построили каркас школы и занимаются отделкой помещения. На 1 000 квадратных метров разместится 49-я гимназия. В школе планируется закупка современного оборудования и инвентаря, на эти цели выделено 213 млн рублей. По словам городских властей, в школе будут обучаться дети из трех ближайших микрорайонов города. В следующие два года здесь появятся детский сад и поликлиника.

Новая школа также должна появиться в ближайшее время в микрорайоне Ямальский-1, а затем на очереди строительство образовательного учреждения на Мысу.

В проектах строителей возведение 16-й гимназии в Тобольске. Работы должны начаться в 2018 году. Еще одна крупная школа на 900 школьников появится в Заводоуковске, сообщает «Тюменское Время».

#Новости#Школы#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25