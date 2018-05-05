20 модульных школ будут построены в Тюменской области до 2020 года

Одна из таких школ на данный момент строится в микрорайоне Ямальский-2. Строители построили каркас школы и занимаются отделкой помещения. На 1 000 квадратных метров разместится 49-я гимназия. В школе планируется закупка современного оборудования и инвентаря, на эти цели выделено 213 млн рублей. По словам городских властей, в школе будут обучаться дети из трех ближайших микрорайонов города. В следующие два года здесь появятся детский сад и поликлиника.