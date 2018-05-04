В Тюменской области назначили регионального оператора по обращению с ТБО

Между департаментом недропользования и экологии Тюменской области и «Тюменским экологическим объединением» (ООО «ТЭО») было заключено соглашение об обращении с твердым бытовым мусором. Теперь ООО «ТЭО» выступит региональным оператором, который будет нести ответственность за всю технологическую цепочку обращения с отходами — от специально оборудованной площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов до вывоза на полигон.
«С приходом регионального оператора многие жители сельских населенных пунктов впервые получат услугу по вывозу отходов. Наша компания будет обеспечивать сбор, транспортировку, обработку и захоронение твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством, в том числе и в труднодоступной местности», — рассказал генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.
В ближайшее время жители города получат информационные письма с проектом договора на оказание услуг по вывозу ТБО от компании ООО «ТЭО», передает «РИА НОВОСТИ».