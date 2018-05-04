В Тюменской области назначили регионального оператора по обращению с ТБО

Между департаментом недропользования и экологии Тюменской области и «Тюменским экологическим объединением» (ООО «ТЭО») было заключено соглашение об обращении с твердым бытовым мусором. Теперь ООО «ТЭО» выступит региональным оператором, который будет нести ответственность за всю технологическую цепочку обращения с отходами — от специально оборудованной площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов до вывоза на полигон.