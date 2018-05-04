В России вступили в силу изменения в правила техосмотра автомобилей

Соответствующий ФЗ был подписан президентом РФ 23 апреля 2018 года.
Теперь документ о прохождении диагностики сможет получить любой автомобиль, даже если при техосмотре выявлены несоответствия нормам безопасности. В таком случае диагностическая карта будет выдана с пометками и указаниями нарушений.
Изменились и условия наказания недобросовестных операторов, осуществляющих техосмотр автомобилей. Операторы будут нести ответственность за выдачу диагностической карты с положительным вердиктом при условии, что транспортное средство не соответствует требованиям безопасности, передает «РИА НОВОСТИ».
Изменения в правилах проведения техосмотра автомобилей не допускают загрязнения рассеивателей света на фарах, тонировки фар, установки на них любых непредусмотренных производителем оптических элементов. Кроме того, автомобиль не пройдет диагностику, если при проверке будет зафиксировано подтекание масла в гидроусилителе руля.
Напомним, что с февраля 2018 года правительство РФ ужесточило правила проведения техосмотра. Помимо обязательного наличия знака аварийной остановки в автомобиле, стали проводить тщательный досмотр аптечки.