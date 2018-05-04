В России вступили в силу изменения в правила техосмотра автомобилей

С 4 мая в России вступили в силу изменения в правила технического осмотра автомобилей. Теперь диагностическую карту сможет получить любой автомобиль. Если при техосмотре у авто будут выявлены нарушения, в документе укажут об этом.