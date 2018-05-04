Тюменским ветеранам рассказали о профилактике и диагностике рака

Одной из острых проблем в таком возрасте является онкология. В малом конференц-зале администрации Тюмени состоялась профилактическая лекция по вопросам онкологических заболеваний. Заведующий кафедрой онкологии ТГМУ постарался ответить на главные вопросы по диагностике и профилактике подобных заболеваний.
Между тем городские власти отметили, что образовательные лекции для ветеранов проходят регулярно. В 2018 году основное время лекций решили посвятить медицине. За четыре месяца ветераны прослушали лекции по кардиологии, урологии, эндокринологии.
От лица одной из ветеранских организаций слушатели выразили благодарность за оказанную помощь ректору ТМГУ, академику РАН Ирине Васильевне Медведевой.
По завершении мероприятия ветеранам ответили на интересующие их вопросы, сообщает пресс-служба ТГМУ.