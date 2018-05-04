На празднование дня Победы в Тюмени потратили более 2,5 миллионов рублей

Тем временем в преддверии 9 мая управление делами Тюменской областной думы потратит на подарочные «продуктовые наборы» для ветеранов ВОВ 429 тысяч рублей. Эта сумма в разы меньше трат регионального парламента на такие нужды, как полиграфическая продукция, содержание автопарка и заправка служебного транспорта. Ближайшая соизмеримая статья расходов — вывоз твердых бытовых отходов.