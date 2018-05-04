На празднование дня Победы в Тюмени потратили более 2,5 миллионов рублей

Так, по данным портала госзакупок, только на украшение здания администрации к 9 мая было выделено 335 680 рублей. За эту сумму подрядчик обязуется восстановить, доставить и собрать к празднику металлические конструкции и баннерное панно, посвященные Дню Победы.
Салют 9 мая обойдется налогоплательщикам в 498 800 рублей. За эти деньги планируется использовать не менее 465 снарядов.
270 тысяч рублей было потрачено на написание партитуры для 9 произведений, которые будет исполнять духовой оркестр во время проведения торжественного мероприятия к 9 мая.
6 мая во Дворце культуры «Нефтяник» будет проведено торжественное мероприятие к Дню Победы. За сумму в 395 тысяч рублей исполнитель контракта обязуется разработать интерьерный видеодизайн мероприятия, подобрать и обработать видеофутажи, а также использовать в ходе мероприятия 6 мультимедиа проекторов с комплектующими.
За 298,6 тысяч рублей одна из компаний Тюмени организует в ходе торжественного мероприятия, посвященного победе в Великой Отечественной войне, выступления чтецов, солистов, танцевальных ансамблей, мужского хора и народного казачьего коллектива. Согласно проектной документации, всего планируется показать 24 разных номера.
187 700 рублей потрачено на изготовление и монтаж флагов и конструкций с праздничной символикой в Калининском административном округе. Согласно проектной документации, планируется установить 32 объекта. На 89 конструкций, которые украсят Восточный Административный округ к 9 мая, было потрачено 673 692 рублей.
Тем временем в преддверии 9 мая управление делами Тюменской областной думы потратит на подарочные «продуктовые наборы» для ветеранов ВОВ 429 тысяч рублей. Эта сумма в разы меньше трат регионального парламента на такие нужды, как полиграфическая продукция, содержание автопарка и заправка служебного транспорта. Ближайшая соизмеримая статья расходов — вывоз твердых бытовых отходов.
В то же время недавно в редакцию NashGorod.ru обратилась 89-летний ветеран, вынужденный жить в доме с неисправной электропроводкой, подтопленным подвалом и муравьями. Женщина просит помощи с ремонтом у широкой общественности и муниципальных властей.
Однако проблемы с жильем у тюменских пенсионеров возникают не только осенью. В январе 2018 года в социальных сетях появились фото 87-летней жительницы Тюмени, температура воздуха в квартире которой в дни заморозков составляет 5 градусов.