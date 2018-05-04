nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На празднование дня Победы в Тюмени потратили более 2,5 миллионов рублей

4 мая 2018, 17:11
На украшение города и проведение развлекательных мероприятий, приуроченных к 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, потрачено из бюджета 2,6 млн рублей налогоплательщиков.
Сюжет
Тюмень

Так, по данным портала госзакупок, только на украшение здания администрации к 9 мая было выделено 335 680 рублей. За эту сумму подрядчик обязуется восстановить, доставить и собрать к празднику металлические конструкции и баннерное панно, посвященные Дню Победы.

Салют 9 мая обойдется налогоплательщикам в 498 800 рублей. За эти деньги планируется использовать не менее 465 снарядов.

270 тысяч рублей было потрачено на написание партитуры для 9 произведений, которые будет исполнять духовой оркестр во время проведения торжественного мероприятия к 9 мая.

6 мая во Дворце культуры «Нефтяник» будет проведено торжественное мероприятие к Дню Победы. За сумму в 395 тысяч рублей исполнитель контракта обязуется разработать интерьерный видеодизайн мероприятия, подобрать и обработать видеофутажи, а также использовать в ходе мероприятия 6 мультимедиа проекторов с комплектующими.

За 298,6 тысяч рублей одна из компаний Тюмени организует в ходе торжественного мероприятия, посвященного победе в Великой Отечественной войне, выступления чтецов, солистов, танцевальных ансамблей, мужского хора и народного казачьего коллектива. Согласно проектной документации, всего планируется показать 24 разных номера.

187 700 рублей потрачено на изготовление и монтаж флагов и конструкций с праздничной символикой в Калининском административном округе. Согласно проектной документации, планируется установить 32 объекта. На 89 конструкций, которые украсят Восточный Административный округ к 9 мая, было потрачено 673 692 рублей.

Тем временем в преддверии 9 мая управление делами Тюменской областной думы потратит на подарочные «продуктовые наборы» для ветеранов ВОВ 429 тысяч рублей. Эта сумма в разы меньше трат регионального парламента на такие нужды, как полиграфическая продукция, содержание автопарка и заправка служебного транспорта. Ближайшая соизмеримая статья расходов — вывоз твердых бытовых отходов.

В то же время недавно в редакцию NashGorod.ru обратилась 89-летний ветеран, вынужденный жить в доме с неисправной электропроводкой, подтопленным подвалом и муравьями. Женщина просит помощи с ремонтом у широкой общественности и муниципальных властей.

Однако проблемы с жильем у тюменских пенсионеров возникают не только осенью. В январе 2018 года в социальных сетях появились фото 87-летней жительницы Тюмени, температура воздуха в квартире которой в дни заморозков составляет 5 градусов.

#Новости#Ветераны ВОВ#День Победы#Тюмень#Александр Васильев#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25