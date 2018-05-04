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Арендаторы ТЦ «Центральный» готовы выйти на акцию протеста

4 мая 2018, 17:03
Арендаторы торговых площадей в ТЦ «Центральный» готовы выйти на акцию протеста после закрытия торговых залов из-за недавней проверки пожбезопасности здания. Бизнесмены готовы привлечь внимание общественности к своим проблемам.

Арендаторы торговых площадей в ТЦ «Центральный» готовы выйти на акцию протеста после закрытия торговых залов из-за недавней проверки пожбезопасности здания. Бизнесмены готовы привлечь к своим проблемам внимание общественности.

По сообщениям СМИ, одним из владельцев ТЦ является экс-глава регионального отделения «Единой России» Сергей Усольцев. Информационные агентства сообщают, что бизнесмены требуют от собственника устранить нарушения, однако сам владелец до недавнего времени намеревался продать здание ТЦ.

По мнению экспертов, устранение всех выявленных нарушений стоит дорого и без реконструкции здания здесь никак не обойтись. Между тем отмечается, что представители администрации города уже связались с инициативной группой арендаторов и пытаются обсудить данный вопрос, сообщает портал URA.RU.

Напомним, что в конце апреля 2018 года Центральный районный суд Тюмени приостановил работу ТЦ до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности. 14 мая 2018 года состоится рассмотрение судебного иска прокуратуры ЦАО к 253 собственникам здания торгового центра. 25 апреля суд назначил штраф ООО УК «Центр» за нарушение правил пожарной безопасности в размере 200 000 рублей.

#Новости#ТД «Центральный»#Александр Мязин#Общество
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