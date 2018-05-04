Арендаторы ТЦ «Центральный» готовы выйти на акцию протеста

По мнению экспертов, устранение всех выявленных нарушений стоит дорого и без реконструкции здания здесь никак не обойтись. Между тем отмечается, что представители администрации города уже связались с инициативной группой арендаторов и пытаются обсудить данный вопрос, сообщает портал URA.RU.