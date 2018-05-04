nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

20-летняя тюменка прописала в своей квартире 79 иностранцев

4 мая 2018, 15:03
Нигде официально не работающая 20-летняя жительница города Тюмени фиктивно прописала на своей жилплощади 79 уроженцев одного из государств СНГ. Факт нарушения закона был выявлен участковыми отдела полиции № 6.

Нигде официально не работающая 20-летняя жительница города Тюмени фиктивно прописала на своей жилплощади 79 уроженцев одного из государств СНГ. Факт нарушения закона был выявлен участковыми отдела полиции № 6.

По данным следствия, с февраля по апрель 2018 года фигурантка, проживающая в одном из домов по улице Беловежская, регистрировала в своей квартире иностранцев, взимая с них за это плату в размере 200 рублей с человека. При этом девушка заведомо знала, что проживать мигранты у нее не будут.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Девушке за нарушение закона по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.

Это уже не первый подобный случай. Так, ранее житель Тюмени прописал в сгоревшем доме 40 мигрантов.

#Новости#Фиктивная регистрация в Тюмени#Мигранты#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25