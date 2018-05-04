20-летняя тюменка прописала в своей квартире 79 иностранцев

Нигде официально не работающая 20-летняя жительница города Тюмени фиктивно прописала на своей жилплощади 79 уроженцев одного из государств СНГ. Факт нарушения закона был выявлен участковыми отдела полиции № 6.
По данным следствия, с февраля по апрель 2018 года фигурантка, проживающая в одном из домов по улице Беловежская, регистрировала в своей квартире иностранцев, взимая с них за это плату в размере 200 рублей с человека. При этом девушка заведомо знала, что проживать мигранты у нее не будут.
По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Девушке за нарушение закона по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.