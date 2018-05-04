20-летняя тюменка прописала в своей квартире 79 иностранцев

По данным следствия, с февраля по апрель 2018 года фигурантка, проживающая в одном из домов по улице Беловежская, регистрировала в своей квартире иностранцев, взимая с них за это плату в размере 200 рублей с человека. При этом девушка заведомо знала, что проживать мигранты у нее не будут.