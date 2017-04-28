За фото с субботника — подарки от NashGorod.ru

Организатор конкурса: Структурное подразделение ООО «ФМИ» в г. Тюмень. ОГРН 1167746565832. Фактический адрес: 625035, г. Тюмень, ул. Республики, д. 160. Период проведения конкурса: 29.04.2017–02.05.17. Победители будут объявлены 02.05.2017 в новостной ленте NashGorod.ru. Призовой фонд: 3 пригласительных билета в кинотеатр «СинемаПарк». Призы будет вручаться в редакции NashGorod.ru в период 02.05.17–10.05.17. В случае неявки победителя сертификат переходит в призовой фонд NashGorod.ru. Совершая действия, предусмотренные конкурсом, участник соглашается с условиями конкурса. Все условия проведения конкурса, о призовом фонде, о порядке и месте получения призов, информацию об организаторе конкурса, источнике ее получения, сроках конкурса, подробные условия конкурса, порядка его проведения узнавайте по тел.: (3452) 500–086.