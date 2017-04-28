За фото с субботника — подарки от NashGorod.ru

В субботу, 29 апреля, в Тюмени пройдет грандиозный субботник. Губернатор призвал горожан взять в руки грабли и сам готов подать пример. Многим посчастливится увидеть Анну Семенович, которая будет раздавать семена и мороженое. Словом, день обещает быть интересным.
Наверняка немало снимков с субботника появится в социальных сетях. NashGorod.ru предлагает не ограничиваться собственными подписчиками, а показать фотографии всем читателям нашего портала.
29 апреля с 9.00 до 20.00 присылайте свои фотографии на адрес [email protected] с пометкой «Фото с субботника». Снимки будут опубликованы в материалах на сайте. Авторы лучших (по мнению редакции) снимков получат подарки от NashGorod.ru — билеты в кино! 2 мая назовем имена трех счастливчиков.
Организатор конкурса: Структурное подразделение ООО «ФМИ» в г. Тюмень. ОГРН 1167746565832. Фактический адрес: 625035, г. Тюмень, ул. Республики, д. 160. Период проведения конкурса: 29.04.2017–02.05.17. Победители будут объявлены 02.05.2017 в новостной ленте NashGorod.ru. Призовой фонд: 3 пригласительных билета в кинотеатр «СинемаПарк». Призы будет вручаться в редакции NashGorod.ru в период 02.05.17–10.05.17. В случае неявки победителя сертификат переходит в призовой фонд NashGorod.ru. Совершая действия, предусмотренные конкурсом, участник соглашается с условиями конкурса. Все условия проведения конкурса, о призовом фонде, о порядке и месте получения призов, информацию об организаторе конкурса, источнике ее получения, сроках конкурса, подробные условия конкурса, порядка его проведения узнавайте по тел.: (3452) 500–086.