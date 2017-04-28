Приедет ли Анна Семенович на субботник в Тюмень?

«Вчера начало сильно болеть горло, ночь вообще не спала, была температура и ломило все тело. Начала пить антибиотик, (выбора у меня нет), мне завтра лететь в Тюмень на экологическую и благотворную акцию, выздороветь нужно за один день. Меня ждут люди, я не могу их подвести. Подскажите мощные средства от ангины, которые поставят меня на ноги», — написала Семенович под картинкой с изображением букета цветов и препаратов.