Приедет ли Анна Семенович на субботник в Тюмень?

В Instagram известная певица и актриса Анна Семенович, которая в субботу должна быть в Тюмени, вчера, 27 апреля, оставила запись о том, что серьезно заболела. Она попросила помощи у своих подписчиков.
«Вчера начало сильно болеть горло, ночь вообще не спала, была температура и ломило все тело. Начала пить антибиотик, (выбора у меня нет), мне завтра лететь в Тюмень на экологическую и благотворную акцию, выздороветь нужно за один день. Меня ждут люди, я не могу их подвести. Подскажите мощные средства от ангины, которые поставят меня на ноги», — написала Семенович под картинкой с изображением букета цветов и препаратов.
Напомним, в эту субботу, 29 апреля, Анна Семенович должна принять участие в общегородском субботнике в Тюмени. В специальном экомобиле она поедет по участкам, на которых прибираются жители областной столицы.
Организаторы мероприятия предлагают участникам субботника выкладывать в соцсетях фотографии с хэштегом #экомобиль. Они будут отслеживать снимки, на которых запечатлено много человек с мешками для мусора, лопатами и другими инструментами, по геолокации или комментарию с адресом. Туда и приедет автобус с Анной Семенович. Перед участниками субботника выступят танцевальные коллективы города. Анна Семенович не будет исполнять свои песни, она подарит тюменцам семена, саженцы, а дети получат из ее рук мороженое.
В пресс-службе проекта «Экологические игры» заверили, что речи о том, что Анна Семенович в связи с болезнью не приедет в Тюмень, не было. На данный момент все остается в силе.