Погода в Тюмени на 28 апреля: без пяти минут лето

Накануне было солнечно но не жарко, да и ночные +9 не предвещали по-летнему хорошей погоды. Однако последняя пятница апреля преподнесет тюменцам приятный сюрприз. К полудню потеплеет до 19–22 градусов со знаком плюс. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с, что не испортит прогулки в обеденный перерыв. Да и вечером вполне можно пройтись пешком: столбик термометра будет опускаться до отметки +15 градусов постепенно, такая температура воздуха установится ближе к ночи.