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Погода в Тюмени на 28 апреля: без пяти минут лето

28 апреля 2017, 08:05
Пятница, 28 апреля, идеальна для прогулок: синоптики обещают в дневные часы +22 градуса.
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Тюмень

Накануне было солнечно но не жарко, да и ночные +9 не предвещали по-летнему хорошей погоды. Однако последняя пятница апреля преподнесет тюменцам приятный сюрприз. К полудню потеплеет до 19–22 градусов со знаком плюс. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с, что не испортит прогулки в обеденный перерыв. Да и вечером вполне можно пройтись пешком: столбик термометра будет опускаться до отметки +15 градусов постепенно, такая температура воздуха установится ближе к ночи.

Осадков синоптики не обещают. Будет малооблачно, днем обязательно покажется солнце. Магнитное поле спокойное.

#Новости#Погода#Тюмень#Таня#Общество
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