Команда КВН «Союз» снимает собственное музыкальное шоу для ТНТ

«Comedy club production приготовил новое шоу с участием любимой команды и звезд ТНТ! Будет очень смешно и музыкально». Такая информация появилась в социальной сети «ВКонтакте», в группе ComedyDay, где можно записаться в массовку для передач канала ТНТ. 23 апреля прошла техническая репетиция, а 24 и 25 апреля — съемки программы. Подробностей о новом шоу в группе не сообщается, но, судя по записям на стене сообщества, в гостях у «союзовцев» в первых выпусках побывали Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов, Ксения Бородина и Ольга Бузова, а также другие лица канала ТНТ.
Один из зрителей, побывавший на съемках программы, не стал вдаваться в детали, но заверил корреспондента NashGorod.ru, что было «потрясающе!». Также люди из массовки анонимно делятся впечатлениями на одном из форумов.
«Был на первой съемке первой программы. Не скажу, кто были гости, нам запретили, но это было просто бесконечно смешно! Причем никаких глупых переделок, так как ТНТ знает, что такое авторское право. Чистый юмор, основанный на стебе всей музыки, всеми возможными способами изощрения! Спасибо, ребята!», — написал один из участников съемок.
«Забавное музыкальное шоу, завязанное на музыкальных интерактивах с гостями. Никакой политики, не переживайте», — сообщил еще один зритель.
Напомним, что «Союз» год представлял Тюменскую область в Премьер-лиге КВН и два года в Высшей. За это время команда снискала славу одной из самых музыкальных и собрала все главные награды Клуба веселых и находчивых. В копилке «Союза» чемпионские медали «вышки-2014», «Большой КиВиН в золотом» и несколько «птичек» статусом пониже с музыкального фестиваля, два «Летних кубка», а также завоеванный в 2016 году «Кубок мэра Москвы». Большинство квнщиков из «Союза» сейчас живут и работают в Москве. В частности, Айдар Гараев с 2017 года редактирует «Высшую лигу».