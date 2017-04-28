Команда КВН «Союз» снимает собственное музыкальное шоу для ТНТ

Напомним, что «Союз» год представлял Тюменскую область в Премьер-лиге КВН и два года в Высшей. За это время команда снискала славу одной из самых музыкальных и собрала все главные награды Клуба веселых и находчивых. В копилке «Союза» чемпионские медали «вышки-2014», «Большой КиВиН в золотом» и несколько «птичек» статусом пониже с музыкального фестиваля, два «Летних кубка», а также завоеванный в 2016 году «Кубок мэра Москвы». Большинство квнщиков из «Союза» сейчас живут и работают в Москве. В частности, Айдар Гараев с 2017 года редактирует «Высшую лигу».