Жители Татарстана заплатят 900 млн рублей в казну республики до мая

По словам главы УФНС по РТ, ожидается получение еще 80 тысяч деклараций от физических лиц, сумма налога по которым составит 900 миллионов рублей, пишет Inkazan.
За нарушение закона о подачи декларации полагается штраф, который составляет 5% за каждый полный или неполный месяц декларационного периода. Сумма штрафа не может превышать 30% от суммы, указанной в декларации, минимальный штраф должен быть не менее тысячи рублей.
Оплата возможна не только с помощью личного кабинета ФНС, но и благодаря сервису «онлайн-банкинга». Аналитическое агентство Markswebb Rank&Report сообщает о том, что около 18 миллионов россиян хотя бы раз пользовались мобильным банков в период до конца 2016 года. За год прирост пользователей сервиса увеличился на 1 миллион человек или на 2%. Более 80% пользователей используют мобильный банк на смартфонах, еще 20% устанавливают приложение на планшеты и 0,3% — на часы.
Технологии, применяемые на современных смартфонах, позволяют с высокой степенью защиты проводить довольно сложную работу: банковские операции с применением отпечатков пальцев, переводы со счета на счет банковской карты и множество других.
Приложение «АК БАРС Online» позволяет совершать финансовые налоговые платежи и ознакомиться с данными о долге перед ФНС. Задолженность через приложение можно узнать как с помощью паспортных данных и номера ИНН, так и с помощью индекса документа УИН.
Приложение «АК БАРС Online» помогает пользователям не тратить время на множество бытовых операций: оплата кредитов, услуг ЖКХ и мобильной связи. Постоянное улучшение сервиса позволяет вводить новые функции. Одним из последних нововведений стала возможность проведения операций с драгоценными металлами на счетах «Ак Барс Банка» и оплата электроэнергии по коду «ОКО».