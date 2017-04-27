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Жители Татарстана заплатят 900 млн рублей в казну республики до мая

27 апреля 2017, 09:05
Прием деклараций 3-НДФЛ продлится до 2 мая 2017 года. Об этом сообщил начальник УФНС по РТ Марат Сафиуллин. Налоговая служба республики уже получила до 1 апреля 152 800 деклараций, 19 600 из которых принадлежат физическим лицам.
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По словам главы УФНС по РТ, ожидается получение еще 80 тысяч деклараций от физических лиц, сумма налога по которым составит 900 миллионов рублей, пишет Inkazan.

За нарушение закона о подачи декларации полагается штраф, который составляет 5% за каждый полный или неполный месяц декларационного периода. Сумма штрафа не может превышать 30% от суммы, указанной в декларации, минимальный штраф должен быть не менее тысячи рублей.

Оплата возможна не только с помощью личного кабинета ФНС, но и благодаря сервису «онлайн-банкинга». Аналитическое агентство Markswebb Rank&Report сообщает о том, что около 18 миллионов россиян хотя бы раз пользовались мобильным банков в период до конца 2016 года. За год прирост пользователей сервиса увеличился на 1 миллион человек или на 2%. Более 80% пользователей используют мобильный банк на смартфонах, еще 20% устанавливают приложение на планшеты и 0,3% — на часы.

Технологии, применяемые на современных смартфонах, позволяют с высокой степенью защиты проводить довольно сложную работу: банковские операции с применением отпечатков пальцев, переводы со счета на счет банковской карты и множество других.

Приложение «АК БАРС Online» позволяет совершать финансовые налоговые платежи и ознакомиться с данными о долге перед ФНС. Задолженность через приложение можно узнать как с помощью паспортных данных и номера ИНН, так и с помощью индекса документа УИН.

Приложение «АК БАРС Online» помогает пользователям не тратить время на множество бытовых операций: оплата кредитов, услуг ЖКХ и мобильной связи. Постоянное улучшение сервиса позволяет вводить новые функции. Одним из последних нововведений стала возможность проведения операций с драгоценными металлами на счетах «Ак Барс Банка» и оплата электроэнергии по коду «ОКО».

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