Жители Татарстана заплатят 900 млн рублей в казну республики до мая

Оплата возможна не только с помощью личного кабинета ФНС, но и благодаря сервису «онлайн-банкинга». Аналитическое агентство Markswebb Rank&Report сообщает о том, что около 18 миллионов россиян хотя бы раз пользовались мобильным банков в период до конца 2016 года. За год прирост пользователей сервиса увеличился на 1 миллион человек или на 2%. Более 80% пользователей используют мобильный банк на смартфонах, еще 20% устанавливают приложение на планшеты и 0,3% — на часы.