Скрипка Страдивари объединит Тюмень с Новосибирском и Европарламентом

«Мне давно предлагали организовать фестиваль, и я долгое время отшучивался, не решаясь взять на себя такую огромную работу. Однако в какой-то момент возникла потребность что-то построить, оставить после себя. Композитор живет в своих произведениях, мы же — музыканты, интерпретаторы — продляем им жизнь. Я хотел сделать Новосибирск одной музыкальных столиц, теперь сюда приезжают звезды первой величины. Название фестиваля неслучайно: путешествия в пространстве и путешествия музыкальные параллельны. Мы как гиды делимся в наших музыкальных вояжах чем-то дорогим, красивым», — рассказал Вадим Репин тюменским журналистам.