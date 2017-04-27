Скрипка Страдивари объединит Тюмень с Новосибирском и Европарламентом

Транссибирский Арт-фестиваль родился в 2014 году в Новосибирске. Там же появился на свет и Вадим Репин. Оттуда вундеркинд со скрипкой отправился покорять мировую сцену, чтобы через годы, став обладателем громкого имени и множества международных премий, вернуться в родной город и подарить музыкальный праздник его жителям.
Вадим Репин в 1984 году
«Мне давно предлагали организовать фестиваль, и я долгое время отшучивался, не решаясь взять на себя такую огромную работу. Однако в какой-то момент возникла потребность что-то построить, оставить после себя. Композитор живет в своих произведениях, мы же — музыканты, интерпретаторы — продляем им жизнь. Я хотел сделать Новосибирск одной музыкальных столиц, теперь сюда приезжают звезды первой величины. Название фестиваля неслучайно: путешествия в пространстве и путешествия музыкальные параллельны. Мы как гиды делимся в наших музыкальных вояжах чем-то дорогим, красивым», — рассказал Вадим Репин тюменским журналистам.
Музыкант называет задачей фестиваля возведение культурных мостов. И действительно, за три года география Транссибирского Арт-фестиваля расширилась: в этом году музыкантов принимают по всей стране — от Красноярска до Санкт-Петербурга, а также за рубежом. Скажем, в Тюмень Репин прилетел из Брюсселя, где провел концерт в Европарламенте, а в сентябре встретится с японской публикой.
Вадим Репин уже бывал в нашем городе — в 2011 году. Сам маэстро об этом забыл, но тюменские журналисты напомнили. Тогда скрипач выступал сольно, а на этот раз выйдет на сцену филармонии с симфоническим оркестром.
«С Вадимом мы давно знакомы, но выступаем вместе примерно раз в 20 лет. Первый концерт был в 1982 году, меня пригласили дирижировать гениальному 11-летнему мальчику. Исполняли „Цыганку“ Равеля, это сложное произведение, мне было непросто, а вот Вадим играл безукоризненно и был абсолютно спокоен», — вспоминает художественный руководитель и главный дирижер Тюменского государственного симфонического оркестра Евгений Шестаков.
Спустя 35 лет Репин и Шестаков вновь исполнят вместе ту самую «Цыганку». Также в филармонии прозвучит концерт для скрипки с оркестром ре-минор Сибелиуса и музыка из балета «Лебединое озеро». Вадим Репин отметил, что доволен первыми репетициями с тюменским оркестром: «Потрясающая атмосфера в коллективе! Много молодежи, от них идет энергия».
Чтобы приятно провести вечер под аккомпанемент оркестра, необязательно знать ноты и досконально разбираться в классической музыке. Во время общения с журналистами Вадим Репин подчеркнул, что Транссибирский Арт-фестиваль рассчитан на широкую аудиторию. Концерты скрипача и его друзей в Новосибирске собирают по несколько тысяч человек, и в основном это люди, которые просто интересуются музыкой.
Дополнительный бонус для тех, кто придет на концерт: Вадим Репин играет на уникальном инструменте — скрипке 1733 года работы Страдивари.
«Инструмент для исполнителя — это его голосовые связки. Певец рожден с ними, а нам порой всю жизнь приходится искать свой голос. Прежде, чем издать звук, мы мечтаем о том, каким он должен получиться, и выбираем тот инструмент, который оказывается ближе к этой мечте», — поделился Репин с журналистами.
В четверг скрипку Страдивари услышат в Тобольске, а на следующий день — в Тюмени. Однако первыми игру виртуоза оценили те, кто еще только мечтает о музыкальной карьере. Вадим Репин, который во время фестивального тура много времени уделяет работе с детьми, провел мастер-класс для юных тюменских скрипачей.
Мастер-класс в органном зале филармонии: полный аншлаг