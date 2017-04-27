Сбил ребенка, запугал его и уехал: участника ДТП в Novin-квартале лишили прав

Как сообщал NashGorod.ru ранее, наезд на ребенка произошел 23 апреля у дома № 57А по улице 50 лет Октября. Водитель, сбивший школьника, покинул место происшествия, в связи с чем сотрудники ГИБДД начали мероприятия по его розыску. Задержать участника аварии удалось некоторое время назад — им оказался 35-летний владелец автомобиля Lexus. Дело, возбужденное по факту оставления места ДТП, уже рассмотрел мировой судья.