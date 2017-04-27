Сбил ребенка, запугал его и уехал: участника ДТП в Novin-квартале лишили прав

Как сообщал NashGorod.ru ранее, наезд на ребенка произошел 23 апреля у дома № 57А по улице 50 лет Октября. Водитель, сбивший школьника, покинул место происшествия, в связи с чем сотрудники ГИБДД начали мероприятия по его розыску. Задержать участника аварии удалось некоторое время назад — им оказался 35-летний владелец автомобиля Lexus. Дело, возбужденное по факту оставления места ДТП, уже рассмотрел мировой судья.
По словам мамы пострадавшего мальчика, водитель иномарки запугал ребенка тем, что тот якобы повредил транспортное средство, и теперь родители будут обязаны возместить причиненный вред. Растерянный школьник принял этот довод за чистую монету, сел на велосипед и уехал.
Добавим также, что пострадавший ребенок может быть отчасти сам виноват в произошедшем. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, непосредственно перед аварией он пытался проехать по «зебре» не спешиваясь, что категорически запрещено правилами.
Фактические обстоятельства ДТП инспекторы выяснят в ближайшее время. Идет административное расследование.