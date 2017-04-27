«Русский Паганини» дал в Тюмени мастер-класс при полном аншлаге

Сам Вадим Репин впервые взял в руки скрипку в возрасте 5 лет (на год позже, чем Настя Дехтяренко). Его наставником был знаменитый педагог Захар Брон. В 11 лет талантливый скрипач завоевал Золотую медаль на Международном конкурсе имени Венявского, а в 14 лет — уже гастролировал в Токио, Мюнхене, Берлине и Хельсинки, год спустя — состоялся его дебют в Нью-Йоркском Carnegie Hall. В 1989 году Вадим Репин стал самым молодым за всю историю победителем Международного конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе, а 20 лет спустя — председателем жюри конкурса.