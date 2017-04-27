«Русский Паганини» дал в Тюмени мастер-класс при полном аншлаге

Тюмень принимает у себя Транссибирский арт-фестиваль — в этом году крупнейший музыкальный форум объединяет 15 концертов в разных городах страны. Накануне, 26 апреля, в Органном зале Тюменской государственной филармонии в рамках образовательной части фестиваля состоялась встреча художественного руководителя фестиваля, «русского Паганини» Вадима Репина с журналистами, музыкантами и любителями классической музыки. Маэстро также дал мастер-класс юным скрипачам.
Начинающие музыканты получили интересный опыт от двухчасового общения с мастером, а также массу полезных советов и рекомендаций. Во время исполнения музыкальных произведений, Репин обращал внимание на постановку рук ребят и технику игры на скрипке, а также исправлял ошибки. Основной акцент он сделал на «язык тела» юных музыкантов: «Не забываем о плечах, чтобы было красиво. Если будет некрасиво, никто не будет слушать».
Своими впечатлениями от встречи с музыкантом поделилась участница мастер-класса, семнадцатилетняя Анастасия Дехтяренко: «Я играю на скрипке с четырех лет. Давно хотела исполнить произведение Мендельсона — Концерт для скрипки ми-минор. Сегодня я это сделала. Вадим Репин — музыкант с мировым именем. Здорово, что нам выпала возможность пообщаться с мастером такого класса. Мне важно услышать его мнение и получить новую информацию. Мастер-класс был очень полезный и оставил только положительные впечатления».
Сам Вадим Репин впервые взял в руки скрипку в возрасте 5 лет (на год позже, чем Настя Дехтяренко). Его наставником был знаменитый педагог Захар Брон. В 11 лет талантливый скрипач завоевал Золотую медаль на Международном конкурсе имени Венявского, а в 14 лет — уже гастролировал в Токио, Мюнхене, Берлине и Хельсинки, год спустя — состоялся его дебют в Нью-Йоркском Carnegie Hall. В 1989 году Вадим Репин стал самым молодым за всю историю победителем Международного конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе, а 20 лет спустя — председателем жюри конкурса.
Вадим Репин является кавалером Ордена Почётного легиона, и наряду с Ростроповичем, Кабалье, Берганса, Кисиным и Муттер — лауреатом престижной французской национальной премии Les Victoires de la musique classique.
Играет на уникальном инструменте — скрипке работы Rode Антонио Страдивари (1733). «Инструмент для исполнителя — это его голосовые связки. Певец рожден с ними, а нам порой всю жизнь приходится искать свой голос. Прежде, чем издать звук, мы мечтаем о том, каким он должен получиться, и выбираем тот инструмент, который оказывается ближе к этой мечте», — поделился Репин с журналистами.
28 апреля на сцене филармонии знаменитый музыкант сыграет с тюменским симфоническим оркестром. В первом отделении оркестр исполнит музыку из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро». Во втором отделении слушатели смогут насладиться рапсодией для скрипки с оркестром Мориса Равеля «Цыганка».