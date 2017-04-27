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Побили и затолкали в машину: тюменские следователи ищут свидетелей похищения

27 апреля 2017, 09:04
В правоохранительные органы попали сведения, что 14 марта в Тюмени был похищен мужчина. Мол, его избили и посадили в машину. Сейчас следователи проверяют информацию и просят откликнуться свидетелей происшествия.
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Тюмень

«Вечером 14 марта 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неподалеку от дома № 68 по улице Профсоюзной из автомобиля марки Mercedes Benz G-Wagen вышел человек и стал наносить телесные повреждения мужчине, который шел по тротуару. От полученных ударов тот упал. После этого из машины вышел еще один мужчина, и пострадавшего против воли посадили в автомобиль», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Машина уехала в сторону улицы Республики.

Следователи просят откликнуться потерпевшего или очевидцев происшествия. Конфиденциальность гарантируется. Передать информацию можно по телефонам: 8(904)491-43-25 (дежурный по следственному управлению), 8(3452) 45-28-44, 8(3452) 45-28-48 (следственный отдел по Центральному АО г. Тюмень).

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