Побили и затолкали в машину: тюменские следователи ищут свидетелей похищения

«Вечером 14 марта 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неподалеку от дома № 68 по улице Профсоюзной из автомобиля марки Mercedes Benz G-Wagen вышел человек и стал наносить телесные повреждения мужчине, который шел по тротуару. От полученных ударов тот упал. После этого из машины вышел еще один мужчина, и пострадавшего против воли посадили в автомобиль», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.