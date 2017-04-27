Никита Михалков предложил тюменке войти в Союз кинематографистов России

Как сообщает АНО «Медиаполис», на пленуме обсуждался вопрос развития молодежного и регионального кинематографа. Руководитель молодежного центра Союза кинематографистов Дмитрий Якунин обозначил проблемы и векторы развития российского кинематографа в регионах. Мнением поделилась и директор проекта «Медиаполис» Маргарита Посадских: «Мы влияем на качество производимого в регионе контента в целом, ведь в создании картин принимают участие не только люди с камерами и хлопушкой, но и сценаристы, звукорежиссеры, дизайнеры, художники. Сейчас мы создали площадку, которая призвана аккумулировать эти инициативные группы. Вместе мы будем создавать и развивать тюменское кино».
Никита Сергеевич отметил важность этих слов и пригласил Маргариту вступить в состав СКР. Теперь директор «Медиаполиса» готовит необходимые документы. Добавим, что на сегодня среди почти 5000 членов Союза только 105 моложе 35 лет.
«Для меня это предложение значимое. Возможность участвовать в деятельности молодежного центра Союза, принимать решения по вопросам, связанным с развитием кино, получать советы от людей, которые в теме кино имеют богатейший опыт — это важно. И я рада, что у нас, тюменцев, теперь будет такая возможность», — поделилась мнением Маргарита Посадских.
Предложение председателя СКР было адресовано также представителю молодежного кинематографа из Владивостока, рассказавшему о Фестивале уличного кино.