Никита Михалков предложил тюменке войти в Союз кинематографистов России

Как сообщает АНО «Медиаполис», на пленуме обсуждался вопрос развития молодежного и регионального кинематографа. Руководитель молодежного центра Союза кинематографистов Дмитрий Якунин обозначил проблемы и векторы развития российского кинематографа в регионах. Мнением поделилась и директор проекта «Медиаполис» Маргарита Посадских: «Мы влияем на качество производимого в регионе контента в целом, ведь в создании картин принимают участие не только люди с камерами и хлопушкой, но и сценаристы, звукорежиссеры, дизайнеры, художники. Сейчас мы создали площадку, которая призвана аккумулировать эти инициативные группы. Вместе мы будем создавать и развивать тюменское кино».