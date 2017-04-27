Лесорубы оставили после себя только грязь и пеньки

Общественники дважды выезжали на место лесозаготовки, чтобы проверить ее законность. Поводом послужили сообщения местных жителей о складировании спиленных деревьев без каких-либо опознавательных знаков. А ветки и спилы создавали угрозу возникновения лесного пожара.
«Ветки лежат на уровне 3–4 м в высоту. Сейчас уже довольно солнечно, ветки сухие. Любая искра может стать причиной серьезного пожара. Это нарушение санитарных норм. Ни одна деляна не разработана после сруба дерева. Не произведена высадка молодняка, за участками никто не ухаживает. Лесорубы оставляют за собой только мусор и пеньки. Будущего у этого леса уже точно нет», — прокомментировал эксперт ОНФ в Тюменской области Виктор Шапран.
По информации Карагандинского участкового лесничества, несколько делян леса действительно выделены под вырубку. Непосредственно заготовкой занимался подрядчик, заказчик процесс вырубки не контролировал. В результате управлением федерального лесного надзора в ходе совместного с ОНФ рейда выявлена масса нарушений. По факту осмотра составлено восемь протоколов на общую сумму 300 тыс. руб.
«Это один из ряда частных случаев. Подрядчики как работали, так и продолжают работать в лесах с полной свободой действий. У них на руках договор, согласно которому ответственность несут не они. В правовом аспекте ограничения есть, но это незначительные для таких объемов лесозаготовки штрафы. После их оплаты процесс вырубки идет в том же режиме. Систему охраны, механизм наказаний и порядок подрядных работ необходимо пересмотреть», — считает Шапран.
По словам представителей управления федерального лесного надзора, очаги по вырубке с нарушениями появляются с завидным постоянством, но в целом динамика положительная. Масштабные нарушения встречаются реже, в основном фиксируются мелкие нарушения. Во многом этому способствует профилактическая работа, патрулирование, совместные рейды с общественниками.