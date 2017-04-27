Лесорубы оставили после себя только грязь и пеньки

«Это один из ряда частных случаев. Подрядчики как работали, так и продолжают работать в лесах с полной свободой действий. У них на руках договор, согласно которому ответственность несут не они. В правовом аспекте ограничения есть, но это незначительные для таких объемов лесозаготовки штрафы. После их оплаты процесс вырубки идет в том же режиме. Систему охраны, механизм наказаний и порядок подрядных работ необходимо пересмотреть», — считает Шапран.