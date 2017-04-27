«Экорупор» завершился. Тюменцев просят проголосовать за лучшую рекламу или мем

Напомним, что в течение месяца горожане публиковали мемы и видеоролики на тему экологии в социальных сетях под хэштегом #экорупор. Как сообщают организаторы, на конкурс было прислано 56 фото и 12 видеоработ от участников самых разных возрастов. Самому младшему из них едва исполнилось 8 лет.
До 30 апреля интернет-пользователи могут выбирать своих фаворитов, после чего экспертная комиссия оценит работы участников. Победители будут определены по сумме баллов от экспертной комиссии и интернет-голосования. Добавим, что работы призеров появятся на остановочных пунктах, а видеоролики — на городских экранах. Кроме того, автор иллюстрации-лидера получит денежный приз в размере 25 тысяч рублей.
Конкурс «Экорупор» проводится в рамках проекта «Экологические игры», который призывает всех тюменцев проявить свою гражданскую позицию и принять участие в общегородском субботнике. Все неравнодушные жители города 29 и 30 мая смогут убрать территорию, отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы и ограждения, посадить деревья и кустарники.