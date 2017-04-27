«Экорупор» завершился. Тюменцев просят проголосовать за лучшую рекламу или мем

До 30 апреля интернет-пользователи могут выбирать своих фаворитов, после чего экспертная комиссия оценит работы участников. Победители будут определены по сумме баллов от экспертной комиссии и интернет-голосования. Добавим, что работы призеров появятся на остановочных пунктах, а видеоролики — на городских экранах. Кроме того, автор иллюстрации-лидера получит денежный приз в размере 25 тысяч рублей.