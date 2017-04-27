Двадцать миллионов за разметку: «Тюменьгортранс» закупает холодный пластик

Судя по информации, появившейся на портале госзакупок, учреждение, ответственное за эксплуатацию светофоров, платных парковок и диспетчерское обслуживание автобусов, планирует приобрести порядка 120 тонн разметочного материала и около 2,5 тонн отвердителя для него. При этом в документации к тендеру идет речь лишь о разновидности пластика, предназначенного для ручного нанесения на асфальт.