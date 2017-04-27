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Двадцать миллионов за разметку: «Тюменьгортранс» закупает холодный пластик

27 апреля 2017, 12:04
В Тюмени ищут поставщика материалов, необходимых для нанесения разметки на проезжие части дорог. Накануне, 26 апреля, соответствующий конкурс объявило МКУ «Тюменьгортранс», намеренное потратить на эти цели более 20 миллионов рублей. Расходы полностью возьмет на себя городской бюджет.

Судя по информации, появившейся на портале госзакупок, учреждение, ответственное за эксплуатацию светофоров, платных парковок и диспетчерское обслуживание автобусов, планирует приобрести порядка 120 тонн разметочного материала и около 2,5 тонн отвердителя для него. При этом в документации к тендеру идет речь лишь о разновидности пластика, предназначенного для ручного нанесения на асфальт.

На каких объектах будет применяться закупаемый материал — пока неизвестно. Как выяснил корреспондент NashGorod.ru, такого количества пластика и отвердителя хватит для того, чтобы нанести на дорогу непрерывную осевую линию длиной почти 150 километров или разметить пешеходные переходы общей протяженностью 10000 метров (при трехметровой ширине).

Победитель конкурса станет известен 22 мая — именно в этот день состоится электронный аукцион, в ходе которого и определят поставщика. Саму разметку нанесут на тюменские дороги в срок до конца июля — об этом ранее рассказал на встрече с журналистами представитель департамента транспорта и дорожной инфраструктуры Евгений Сорокин.

#Новости#Разметка#Тюменьгортранс#Транспорт#Евгений#Общество
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