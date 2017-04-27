Депутаты Гордумы выпустили свой пар в адрес «Фортума»

Депутаты городской думы Тюмени сегодня на заседании осудили деятельность ОАО «Фортум», которая так неловко провела недавно испытания на теплосетях. В результате — порывы, фонтаны кипятка, ожоги, перекрытие дорог и затопленные подвалы.
Депутат Роман Чуйко предложил внести в повестку дня заседания вопрос о «Фортуме», обсудить сложившуюся ситуацию и призвал всех поддержать петицию-обращение в правительство РФ и Госдуму, которую он выложил на сайт. Он назвал ресурсную организацию «не белой безвинной овечкой, которой она прикидывается, а угрозой безопасности населения».
Его поддержали многие депутаты. Игорь Ракша продемонстрировал свои знания технической стороны вопроса, перечислив методы современной диагностики внутресетевого хозяйства. Депутат Юрий Баранчук предостерег от ухода обсуждения в сторону технических нюансов и регламента ведения испытаний. Он предложил перед тем как допустить ресурсников к испытаниям — вырабатывать на техсовете при администрации рекомендации и уже с этой «страховкой» их проводить.
Депутат Альбина Селезнева посетовала, что последствия подготовки города к отопительному сезону катастрофические. Она ехала с Лесобазы до мэрии больше часа: дороги перекрыты из-за порывов, ничего не ремонтируют. Кроме того, к ней обратились жители с жалобами на затопленные подвалы. Селезнева потребовала в следующие испытания на ТЭЦ-2 учесть все ошибки и не допустить подобного.
Депутат Николай Романов назвал ситуацию непростой, поддержал Чуйко и напомнил, что в 2013 году городская дума обращалась в министерство энергетики РФ. Он уповает на федеральную власть, потому как считает, что никто брать на себя ответственность не будет. Романов старожил, поэтому нет оснований ему не верить.
Депутат Динар Абукин также не верит в силу думы и мэрии: «мы не один год говорим о проблеме, но у „Фортума“ свои собственники». Он потребовал наказать виновных в провальных испытаниях и делать все, чтобы не допустить такой ситуации в дальнейшем.
Выпустив пар, депутаты решили дождаться результатов проверки действий «Фортума» правоохранительными органами (прокуратурой и следственным комитетом) и вернуться в мае к этому вопросу. В повестку дня он так и не встал.