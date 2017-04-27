Депутаты Гордумы выпустили свой пар в адрес «Фортума»

Депутат Альбина Селезнева посетовала, что последствия подготовки города к отопительному сезону катастрофические. Она ехала с Лесобазы до мэрии больше часа: дороги перекрыты из-за порывов, ничего не ремонтируют. Кроме того, к ней обратились жители с жалобами на затопленные подвалы. Селезнева потребовала в следующие испытания на ТЭЦ-2 учесть все ошибки и не допустить подобного.