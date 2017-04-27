Чтобы между соседями не проскочила искра: в МЧС призывают не жечь траву и мусор

Начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин рассказал журналистам, что в прошлом году за весну и лето зарегистрировано порядка 3 тысяч случаев возгорания мусора и травы, поэтому 787 пожаров за трехнедельный срок — это большая цифра. Из-за ветра пламя зачастую перекидывается на жилые строения, что приводит к серьезным последствиям. Руководитель ведомства призвал тюменцев не жечь траву, а собирать ее и делать компост или закапывать.
Юрий Алехин не мог не упомянуть серьезный пожар, который произошел в минувшие выходные на улице Совхозной. Тогда два дома были полностью уничтожены огнем, а еще один остался без крыши. По одной из версий, в одном из дворов жгли траву и мусор. Точную причину сейчас определяют специалисты, однако жителям частных домов следует быть осторожнее.
«Даже если вы сжигаете мусор в металлической бочке и имеете под рукой воду, то нет никакой гарантии, что искра от вашего костра не улетит к соседу», — подчеркнул Юрий Алехин.