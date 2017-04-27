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Чтобы между соседями не проскочила искра: в МЧС призывают не жечь траву и мусор

27 апреля 2017, 17:51
За последние три недели сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области 787 раз выезжали тушить сухую траву и мусор. Работы огнеборцам добавили субботники — дачники, а также жители частных домов готовятся к летнему сезону и не всегда соблюдают правила пожарной безопасности.
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Тюмень

Начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин рассказал журналистам, что в прошлом году за весну и лето зарегистрировано порядка 3 тысяч случаев возгорания мусора и травы, поэтому 787 пожаров за трехнедельный срок — это большая цифра. Из-за ветра пламя зачастую перекидывается на жилые строения, что приводит к серьезным последствиям. Руководитель ведомства призвал тюменцев не жечь траву, а собирать ее и делать компост или закапывать.

Юрий Алехин не мог не упомянуть серьезный пожар, который произошел в минувшие выходные на улице Совхозной. Тогда два дома были полностью уничтожены огнем, а еще один остался без крыши. По одной из версий, в одном из дворов жгли траву и мусор. Точную причину сейчас определяют специалисты, однако жителям частных домов следует быть осторожнее.

«Даже если вы сжигаете мусор в металлической бочке и имеете под рукой воду, то нет никакой гарантии, что искра от вашего костра не улетит к соседу», — подчеркнул Юрий Алехин.

#Новости#Пожары#ГУ МЧС по Тюменской области#Тюмень#Таня#Общество
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