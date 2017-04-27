Чтобы между соседями не проскочила искра: в МЧС призывают не жечь траву и мусор

Юрий Алехин не мог не упомянуть серьезный пожар, который произошел в минувшие выходные на улице Совхозной. Тогда два дома были полностью уничтожены огнем, а еще один остался без крыши. По одной из версий, в одном из дворов жгли траву и мусор. Точную причину сейчас определяют специалисты, однако жителям частных домов следует быть осторожнее.