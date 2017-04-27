1, 8 и 9 мая тюменцев будут принимать дежурные врачи

Как сообщает пресс-служба администрации, 1 и 9 мая прием пациентов будет вестись с 9 до 12 часов. Будут работать перевязочные и процедурные кабинеты.
8 мая поликлиники будут работать с 9 до 16 часов. Принимать пациентов также будут дежурные врачи, будут работать процедурные и перевязочные, а также клинико-диагностическое, рентгенологическое отделения и кабинеты ЭКГ. Узкие специалисты будут работать по графику.
Более подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении.