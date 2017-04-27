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1, 8 и 9 мая тюменцев будут принимать дежурные врачи

27 апреля 2017, 12:45
В майские праздники в поликлиниках тюменцев будут принимать дежурные врачи. Городской департамент здравоохранения утвердил графики работы медицинских учреждений в «длинные» выходные.

Как сообщает пресс-служба администрации, 1 и 9 мая прием пациентов будет вестись с 9 до 12 часов. Будут работать перевязочные и процедурные кабинеты.

8 мая поликлиники будут работать с 9 до 16 часов. Принимать пациентов также будут дежурные врачи, будут работать процедурные и перевязочные, а также клинико-диагностическое, рентгенологическое отделения и кабинеты ЭКГ. Узкие специалисты будут работать по графику.

Более подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении.

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