Юные дзюдоисты Тюмени вышли в плей-офф

В Тюмени состоялся заключительный этап Детской Лиги дзюдо города Тюмени среди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет на призы Тюменской областной общественной организации «Объединенная федерация дзюдо и самбо».
По итогам шести этапов, первый из которых прошел 15 января, в обеих возрастных группах определились по 8 лучших команд, вышедших в плей-офф. Они продолжат борьбу в финале соревнований, который состоится 13 мая.
У юношей до 15 лет восьмерка выглядит следующим образом: 1 — «ЦОП -2», 2 — «Тура-Бригантина», 3 — «Центр дзюдо-1», 4 — «Олимпиец-1», 5 — «ЦОП-1», 6 — «МАОУ СОШ № 68», 7 — «Бусидо» и 8 — «Динамо».
Среди мальчиков до 13 лет в финальную часть пробились: 1 — «Новый Поток», 2 — «Бусидо», 3 — «ЦОП-Кижеватовец», 4 — «Тура», 5 — «Лидер» (Тобольск), 6 — «Молодогвардейцы», 7 — «Центр дзюдо-1» и 8 — «Динамо».
Напомним, что борьба на соревнованиях за заветный Кубок, медали и ценные призы пройдет в формате «команда на команду». По итогам состязаний главным тренером сборной команды Тюменской области будут отобраны лучшие спортсмены, которые получат возможность поехать на тренировочное мероприятие в Грузию.