Юные дзюдоисты Тюмени вышли в плей-офф

Напомним, что борьба на соревнованиях за заветный Кубок, медали и ценные призы пройдет в формате «команда на команду». По итогам состязаний главным тренером сборной команды Тюменской области будут отобраны лучшие спортсмены, которые получат возможность поехать на тренировочное мероприятие в Грузию.