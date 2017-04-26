Ярковский лжеминер «по-строгому» ответит за угрозы

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 40-летний Дмитрий Ефремов признан виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).
В ходе расследования выяснилось, что вечером 7 января 2017 года нетрезвый Ефремов находился на автовокзале в Ярково. С мобильного телефона он набрал 911 и сообщил, что взорвет автовокзал. Диспетчер передала сообщение в полицию. Прибывшие на место стражи правопорядка взрывного устройства не нашли. На место прибыли сотрудники полиции, которые взрывное устройство не обнаружили. Лжеминер был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Как оказалось, мужчина уже был неоднократно судим.
В отношении Ефремова возбудили уголовное дело. Он был заключен под стражу.
В итоге Ярковский суд приговорил Ефремова к 1 году 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.