Владимир Якушев: Переход к раздельному сбору мусора неизбежен

По словам губернатора, это не значит, что экологией надо будет заниматься только в 2017 году — эта проблема сегодня касается каждого и имеет много составляющих. Она включает в себя и раздельный бор мусора. «Мы знаем, какие проблемы есть сегодня вокруг города в Тюменском районе, — отметил Владимир Якушев, — Мусор вываливают целыми машинам и после каждой зимы все это в огромных количествах всплывает. Муниципалитетам приходится подключаться, чтобы эти свалки ликвидировать, помогают также и волонтеры, за что им спасибо». Переход на новый уровень переработки мусора неизбежен, уверен губернатор.
Напомним, четыре мусороперерабатывающих завода должны появиться в Тюменской области по концессионному соглашению. Ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2018 года. Правительством Тюменской области в 2014 году было заключено концессионное соглашение, по которому концессионер обязуется до конца 2017 года создать коммунальную инфраструктуру из четырех заводов в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и двух перегрузочных станций.
Важным условием соглашения является строительство именно четырех заводов в указанных городах: такое количество обеспечит реализацию перехода на передовой порядок обращения с отходами производства и потребления на всей территории области, а не на отдельно взятой ее части.
Проектная мощность мусороперерабатывающих заводов составит:
— Тюмень — 350 тысяч тонн в год;
— Тобольск — 40 тысяч тонн в год;
— Ялуторовск — 25 тысяч тонн в год;
— Ишим — 25 тысяч тонн в год.
Проектная мощность мусороперегрузочных станций — 100 тысяч тонн отходов в год каждой.
Мусороперерабатывающие заводы позволят существенно сократить нагрузку на полигоны ТБО. Все твердые коммунальные отходы будут обрабатываться на заводах, что исключит возможность захоронения отходов, имеющих в своем составе ценные или полезные компоненты, и позволит вернуть их в хозяйственный оборот.
«Самый непростой вопрос в этом связан с нашим менталитетом, — считает Якушев, — С культурой, в самом широком смысле этого слова. Ведь мы привыкли сбрасывать весь мусор в одно ведро или пакет. А сегодня уже неизбежно пора приходить к технологии раздельного сбора мусора. Это недешево и требует серьезного подхода в воспитании людей».