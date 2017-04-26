Владимир Якушев: Переход к раздельному сбору мусора неизбежен

По словам губернатора, это не значит, что экологией надо будет заниматься только в 2017 году — эта проблема сегодня касается каждого и имеет много составляющих. Она включает в себя и раздельный бор мусора. «Мы знаем, какие проблемы есть сегодня вокруг города в Тюменском районе, — отметил Владимир Якушев, — Мусор вываливают целыми машинам и после каждой зимы все это в огромных количествах всплывает. Муниципалитетам приходится подключаться, чтобы эти свалки ликвидировать, помогают также и волонтеры, за что им спасибо». Переход на новый уровень переработки мусора неизбежен, уверен губернатор.