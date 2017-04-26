nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Владимир Якушев: Переход к раздельному сбору мусора неизбежен

26 апреля 2017, 17:59
«Россия подошла к той точке, когда о вопросах экологии надо задуматься очень серьезно. Считаю, что 2017-й совершенно своевременно был объявлен годом экологии», — рассказал глава региона Владимир Якушев в ходе программы «Час с губернатором» накануне, 25 апреля.

По словам губернатора, это не значит, что экологией надо будет заниматься только в 2017 году — эта проблема сегодня касается каждого и имеет много составляющих. Она включает в себя и раздельный бор мусора. «Мы знаем, какие проблемы есть сегодня вокруг города в Тюменском районе, — отметил Владимир Якушев, — Мусор вываливают целыми машинам и после каждой зимы все это в огромных количествах всплывает. Муниципалитетам приходится подключаться, чтобы эти свалки ликвидировать, помогают также и волонтеры, за что им спасибо». Переход на новый уровень переработки мусора неизбежен, уверен губернатор.

Напомним, четыре мусороперерабатывающих завода должны появиться в Тюменской области по концессионному соглашению. Ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2018 года. Правительством Тюменской области в 2014 году было заключено концессионное соглашение, по которому концессионер обязуется до конца 2017 года создать коммунальную инфраструктуру из четырех заводов в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и двух перегрузочных станций.

Важным условием соглашения является строительство именно четырех заводов в указанных городах: такое количество обеспечит реализацию перехода на передовой порядок обращения с отходами производства и потребления на всей территории области, а не на отдельно взятой ее части.

Проектная мощность мусороперерабатывающих заводов составит:

— Тюмень — 350 тысяч тонн в год;

— Тобольск — 40 тысяч тонн в год;

— Ялуторовск — 25 тысяч тонн в год;

— Ишим — 25 тысяч тонн в год.

Проектная мощность мусороперегрузочных станций — 100 тысяч тонн отходов в год каждой.

Мусороперерабатывающие заводы позволят существенно сократить нагрузку на полигоны ТБО. Все твердые коммунальные отходы будут обрабатываться на заводах, что исключит возможность захоронения отходов, имеющих в своем составе ценные или полезные компоненты, и позволит вернуть их в хозяйственный оборот.

«Самый непростой вопрос в этом связан с нашим менталитетом, — считает Якушев, — С культурой, в самом широком смысле этого слова. Ведь мы привыкли сбрасывать весь мусор в одно ведро или пакет. А сегодня уже неизбежно пора приходить к технологии раздельного сбора мусора. Это недешево и требует серьезного подхода в воспитании людей».

#Новости#Мусороперерабатывающий завод#Тюменская область#Владимир Якушев#Губернатор#Коля#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25