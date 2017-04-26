В Тюмени вновь пройдет Книжный обменник

Книжный обменник появился в Тюмени в 2006 году, благодаря инициативе журналистки Алены Бучельниковой. Идея обмениваться книгами с друзьями родилась на просторах Живого журнала, а потом уже была перенесена на улицы города. Первый обменник состоялся весной 2006 года на площадке за ДК «Строитель» и сразу привлек внимание книгочеев. Разрешение о проведении книжного развала помог получить БФРГТ, который стал бессменным партнером инициативной группы Книжного обменника. Осенью того же 2006 года проект Алены Бучельниковой стал одним из победителей Всероссийского фестиваля добрых дел. Награду организатор получала на торжественной церемонии в Кремлевском дворце.