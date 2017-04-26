УТСК извинилась за «неудобства»

«Экстремальными» испытаниями уже заинтересовались прокуратура и Следственный комитет Тюменской области. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, при котором люди получили травмы. Также будет дана оценка действиям должностных лиц. Прокуратура также инициировала проверку, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при проведении испытаний, а также действиям должностных лиц администрации города. К проверке привлечены сотрудники Северо-Уральского управления Ростехнадзора.
Тем временем, в компании УТСК, проводившей «проверку на прочность», сообщили: «Плановые испытания тепловых сетей на максимальную температуру были проведены в соответствии с требованием федерального регламента — «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Подобная проверка теплотрасс обязательна и должна проводиться не реже, чем один раз в пять лет, чтобы выявить дефекты теплопроводов и устранить их. Это позволяет сократить инциденты в отопительный период и повысить надежность теплоснабжения».
В ходе мониторинга зафиксировано два повреждения на магистральных сетях и около 40 — на распределительных. Повреждения локализованы, в настоящее время продолжаются работы по оперативному ремонту участков. Также компания приносит извинения за доставленные неудобства, связанные с проведением температурных испытаний на тепловых сетях города.
Как отметили в УТСК, случаи, связанные с ущербом, будут разбираться в рабочем порядке.