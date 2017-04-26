УТСК извинилась за «неудобства»

Тем временем, в компании УТСК, проводившей «проверку на прочность», сообщили: «Плановые испытания тепловых сетей на максимальную температуру были проведены в соответствии с требованием федерального регламента — «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Подобная проверка теплотрасс обязательна и должна проводиться не реже, чем один раз в пять лет, чтобы выявить дефекты теплопроводов и устранить их. Это позволяет сократить инциденты в отопительный период и повысить надежность теплоснабжения».