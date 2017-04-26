Тюменцев напугала погибшая в водоеме рыба

Как рассказал корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Евгений Пономарев, скорее всего дело в естественном заморе рыбы — нередкое явление весны. Так, она могла погибнуть из-за недостатка кислорода подо льдом. Но сотрудники ведомства все равно организуют проверку по этому поводу. Для анализа будут взяты пробы воды.