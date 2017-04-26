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Тюменцев напугала погибшая в водоеме рыба

26 апреля 2017, 14:27
Жителей Тюмени обеспокоило большое количество мертвой рыбы, находящейся на поверхности озера Грязное. По словам горожан, от водоема исходит резкий неприятный запах.
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Тюмень

Как рассказал корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Евгений Пономарев, скорее всего дело в естественном заморе рыбы — нередкое явление весны. Так, она могла погибнуть из-за недостатка кислорода подо льдом. Но сотрудники ведомства все равно организуют проверку по этому поводу. Для анализа будут взяты пробы воды.

Если результаты экспертизы покажут, что водоем был загрязнен, то возбудят административное дело, будут искать виновника, устанавливать объем ущерба.

#Новости#Рыболовы#Тюмень#Биоресурсы#Экология#Инна#Общество
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