Тюменца, снова севшего за руль пьяным, осудили на 3 года

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в декабре 2013 года Бадаева осудили за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовав на 30 тысяч рублей и лишив прав на 1 год 8 месяцев. Несмотря на это, мужчина вновь сел пьяным за руль. Рано утром 10 марта 2017 года его Daewoo Nexia на Московском тракте остановили сотрудники ГИБДД. Состояние водителя им показалось подозрительным, на предложение пройти освидетельствование Бадаев ответил отказом.