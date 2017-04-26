Тюменца, снова севшего за руль пьяным, осудили на 3 года

Такой приговор вынес мировой судья судебного участка № 3 Калининского округа 26-летнему Владимиру Бадаеву, который уже был судим. Мужчина признан виновным по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в декабре 2013 года Бадаева осудили за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовав на 30 тысяч рублей и лишив прав на 1 год 8 месяцев. Несмотря на это, мужчина вновь сел пьяным за руль. Рано утром 10 марта 2017 года его Daewoo Nexia на Московском тракте остановили сотрудники ГИБДД. Состояние водителя им показалось подозрительным, на предложение пройти освидетельствование Бадаев ответил отказом.
Позже выяснилось, что мужчина уже имел непогашенную судимость. 15 апреля 2014 года Ленинским районным судом он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека) и осужден условно.
Суд учел этот факт и по совокупности приговоров назначил Бадаеву 3 года 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Бадаев был взят под стражу в зале суда.