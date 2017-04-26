Смерть на трассе: пожилой водитель «лоб в лоб» протаранил встречный Nissan

Как сообщал NashGorod.ru днем ранее, еще одно схожее ДТП произошло на 15 километре трассы «Тюмень — Боровский — Богандинский». Водитель Mitsubishi ASX выполнял рискованный обгон, в результате чего столкнулся с попутным BYD, а затем — во встречным автопоездом. 53-летний тюменец, управлявший кроссовером погиб на месте. 43-летнюю пассажирку доставили в больницу — у нее переломы бедер.