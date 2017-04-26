Смерть на трассе: пожилой водитель «лоб в лоб» протаранил встречный Nissan

Серьезная авария произошла в Тюменской области накануне, 25 апреля, на 364 километре трассы Тюмень-Омск — здесь «лоб в лоб» столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и Nissan X-Trail. Водитель отечественной легковушки погиб на месте ДТП.
По сведения ГИБДД, автокатастрофа произошла в половине десятого часа вечера. Судя по всему, 60-летний водитель «пятнашки» уснул за рулем. От полученных травм 60-летний автомобилист скончался на месте. 32-летняя женщина, управлявшая Nissan’ом получила травмы головы, грудной клетки и колена.
Как сообщал NashGorod.ru днем ранее, еще одно схожее ДТП произошло на 15 километре трассы «Тюмень — Боровский — Богандинский». Водитель Mitsubishi ASX выполнял рискованный обгон, в результате чего столкнулся с попутным BYD, а затем — во встречным автопоездом. 53-летний тюменец, управлявший кроссовером погиб на месте. 43-летнюю пассажирку доставили в больницу — у нее переломы бедер.
Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 10 ДТП. Два человека погибли, 11 участников движения получили травмы.