«Ночь музеев — 2017»: дефиле героев фильма «Тобол» и экопробег в стиле прошлого века

Музейные объекты музейного комплекса им. И. Я. Словцова в Тюмени (музеи «Городская дума», «Дом Машарова», Музей-усадьба Колокольниковых, Археологический музей-заповедник на озере Андреевском) также ждут своих посетителей на «Музейную ночь — 2017» с 18:00 до 02:00. А для тех, кто предпочитает наслаждаться музейными экспозициями в тишине, музеи будут открыты для посещения с 10:00 в своем обычном режиме.