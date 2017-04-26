«Ночь музеев — 2017»: дефиле героев фильма «Тобол» и экопробег в стиле прошлого века

Как сообщают организаторы, данное мероприятие станет первым масштабным событием для Тюменского музейно-просветительского объедения, в состав которого входят музейный комплекс имени Словцова, Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и Ялуторовский музейный комплекс.
В Ялуторовске «Музейная ночь» встретит гостей в 18:00 развлекательной программой «Музейный квартал» с участием «живых» статуй от тюменского театра «Мимикрия» и лучших творческих коллективов Ялуторовска. До 02:00 также запланировано проведение квест-экскурсии «Прогулки с фонарем», дегустация кофе «Мокко-Занзибар» по-муравьевски, мастер-классы по изготовлению оберегов из бересты, скрапбукингу и другие мероприятия. С 00:00 до 02:00 пройдет розыгрыш призов и праздничный салют. Незабываемым зрелищем должно стать шоу «Огня и света» от «Огненной планеты» (Тюмень).
В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике в 10:00 начнется работа выставок, будут проводиться экскурсии и мастер-классы. На церемонии открытия в 18:00 зрители увидят театрализованное представление, подготовленное совместно с Тобольским драматическим театром, а также интерактивное дефиле героев фильма «Тобол» в исторических костюмах.
Программа акции также включает в себя мастер-классы в «Музее народного рукоделия» и семейном музейном центре «Камелек», интерактивную программу «Воеводская школа» в музейном комплексе «Гостиный двор», интерактивный маршрут «Тайны Тюремного замка» в музейном комплексе «Тюремный замок».
Впервые в «Музее уникальных книг и редких изданий» будут экспонироваться карты XVIII — начала XX вв. и уникальные издания XIX–XX вв. о живом мире нашей планеты. В Музее истории управления Сибирью будут представлены картины известных художников — Василия Кандинского, Ивана Айвазовского, Константина Коровина, переданные из Тобольска в областную картинную галерею в 1957 году, состоится презентация проекта года «Музей царской семьи Романовых». В «Первом музее Сибири» будут проведены экскурсия-пленэр, игра-викторина и игра-путешествие «Экспедиция на Северный полюс». Закрытие акции — в 23:30.
Музейные объекты музейного комплекса им. И. Я. Словцова в Тюмени (музеи «Городская дума», «Дом Машарова», Музей-усадьба Колокольниковых, Археологический музей-заповедник на озере Андреевском) также ждут своих посетителей на «Музейную ночь — 2017» с 18:00 до 02:00. А для тех, кто предпочитает наслаждаться музейными экспозициями в тишине, музеи будут открыты для посещения с 10:00 в своем обычном режиме.
Основные праздничные события «Музейной революции» развернутся в «Музейном квартале» (сквер Прощания, площадь Борцов революции, набережная, сквер Ермака, территория у здания музейного комплекса на Советской, 63). Тюменцы увидят парад студенческих агитбригад, спортивно-танцевальный марафон, пленэр, кинопоказ, музейный книгообменник и многое другое.
На площади Борцов революции будут происходить показательные выступления «Street Workout Тюмень», бесплатные соревнования по армрестлингу с розыгрышем клубной карты от сети спортивных клубов, состоится сдача норм ГТО. На 20:00 и 22:00 намечен флешмоб «Звезда».
На набережной Туры будет организован «Экопробег». К участию приглашаются любители скорости на роликах, велосипедах, сигвеях и прочем. Главное условие: транспорт участника пробега и наличие атрибутов, стилизованных под эпоху начала XX века.
В 18:00 в сквере Ермака стартует сити-квест «Неуловимые». Победитель получит сертификат на бесплатное обучение в одной из автошкол Тюмени. Заявки на участие принимаются до 19 мая по телефону: 8 (3452) 45-35-90.
В 17:00 и 18:00 состоятся прокаты экскурсий на двухэтажном автобусе с духовым оркестром «Музыкальный экспресс». А в 20:00 и 22:30 — премьера гастрономической экскурсии с дегустацией «Тюмень в тарелке, или катись колбаской по бывшей Спасской».
В новом здании Тюменского музейно-просветительского объединения пройдут первые экскурсии по фондохранению: VIP-экскурсия от генерального директора ГАУК ТО «ТМПО» и экскурсия от главного хранителя музейного комплекса имени Словцова, обзорная экскурсия «Тысяча шагов в историю» и «Спортивная экскурсия», требующая необычного дресс-кода (посетители должны быть в спортивных костюмах). На все экскурсии действует обязательное предварительное бронирование по телефону: 8 (3452) 45-35-90.
В этом году к акции также присоединится Тюменский драматический театр, на выставочных площадях которого будут экспонироваться живописные полотна на сюжеты сказок Пушкина и Бажова (выставка «Сказы и сказки»).