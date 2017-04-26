Из-за проведения водопровода в новый ЖК в 15 домах отключат воду

Перебои в водоснабжении до полного отсутствия утром и вечером произойдут в квадратах: Мельникайте-Федюнинского (объездная дорога)-30 лет Победы (Транссибирская магистраль) — Войновка, а также 50 лет ВЛКСМ-Харьковская-Монтажников-Первомайская.
«Мы обеспечим максимальную подачу воды по остающимся в работе водоводам, как показывает практика, перебои могут возникать в периоды максимального водопотребления в утренние и вечерние часы по большей части на верхних этажах зданий, поэтому рекомендуем не делать больших запасов воды, а иметь минимальный запас на случай кратковременных перебоев. Со своей стороны, мы приложим максимум усилий для того, чтобы исключить эти перебои», — говорит начальник центральной диспетчерской службы компании «Тюмень Водоканал» Дмитрий Бычков.
Работы по подключению нового жилого микрорайона специалисты тюменского водоканала планирует начать сегодня 00:05 27 апреля, их завершение и выход системы водоснабжения в штатный режим работы намечен на23:55 27 апреля. Компания «Тюмень Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Список домов, в которых водоснабжение будет отсутствовать на время производства работ:
Барабинская ул д.1А
Жилой дом
Барабинская ул д.1Б
Жилой дом
Барабинская ул д.1В
Жилой дом
Береговая ул д.112
Жилой дом
Береговая ул д.201в
Жилой дом
Береговой пер д.47
Жилой дом
Береговой пер д.51
Жилой дом
Береговой пер д.53
Жилой дом
Мельникайте ул д.2 кор/стр 4
Жилой дом
Мельникайте ул д.2 кор/стр 5
Жилой дом
Мельникайте ул д.2 кор/стр 6
Жилой дом
Харьковская ул д.83
Жилой дом
Харьковская ул д.85
Жилой дом
Харьковская ул д.85а
Жилой дом
Щербакова ул д.36
Жилой дом