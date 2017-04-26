Из-за проведения водопровода в новый ЖК в 15 домах отключат воду

«Мы обеспечим максимальную подачу воды по остающимся в работе водоводам, как показывает практика, перебои могут возникать в периоды максимального водопотребления в утренние и вечерние часы по большей части на верхних этажах зданий, поэтому рекомендуем не делать больших запасов воды, а иметь минимальный запас на случай кратковременных перебоев. Со своей стороны, мы приложим максимум усилий для того, чтобы исключить эти перебои», — говорит начальник центральной диспетчерской службы компании «Тюмень Водоканал» Дмитрий Бычков.