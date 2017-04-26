И снова Волгоградская, и снова мусор: на контейнерной площадке пропали баки

«Мусор на тротуаре — полная антисанитария!», — написала в разделе «Проблемы» интернет-портала NashGorod.ru жительница дома по Волгоградской, 20 Анастасия.
Тюменка рассказала, что «мусорная» проблема возникла около двух недель назад. С контейнерной площадки исчезли мусорные баки. И теперь жильцы вынуждены складывать мусор прямо на асфальт. Куча с каждым днем растет. Сейчас люди обеспокоены: становится тепло, а рядом с гниющей кучей мусора расположены три детских сада.
В управляющей компании «Жилфонд» пообещали разобраться с проблемой в ближайшее время. Как отметили в УК, контейнеры пришлось убрать в связи со сменой возчика. «Баки вернут на место уже через два-три дня. Сегодня дворникам было дано указание собрать скопившийся мусор», — рассказали в «Жилфонде».
Напомним, что жители улицы Волгорградской уже не первый раз сталкиваются с подобными проблемами, в том числе и по вине УК «Жилфонд».
Так, в ноябре прошлого года тюменцы, проживающие в доме № 23 сообщали о том, что около месяца с контейнерной площадки в квартале улиц Мира 2–4, Волгоградской, 19–23 не вывозились бытовые отходы. Когда жильцы «зловонного квартала» обратились в контролирующие органы, руководитель управы Калининского административного округа ответила, что к административной ответственности была привлечена управляющая компания «УютСервисБыт».
В июне в редакцию NashGorod.ru обратился тюменец с просьбой помочь разобраться в ситуации на Волгоградской, 97. Там долгое время не вывозил мусор, в результате чего образовалась свалка. По его словам, терпение у жильцов кончилось. Они обратились в Росприроднадзор, где им ответили, что эта проблема в компетенции департамента городского хозяйства. «Я разговаривал с заместителем директора УК „Жилфонд“. Он сказал, что они не имеют возможности, нужно согласовывать тарифы и так далее, а самого директора я так и не видел, — рассказал тюменец, — У нас и так один мусорный контейнер на шесть домов, это, примерно, на 50–60 квартир, рядом находится детская площадка, в итоге санитарная обстановка ужасная».
Мусор не вывозился более двух месяцев, за это время горы отходов облюбовали крысы, «аромат» свалки мешал людям и привлекал бродячих собак. И все это безобразие происходило неподалеку от детской игровой площадки.
Переговоры с управляющей компанией «Жилфонд» так ни к чему и не привели: свалка росла и ширилась. Реакция последовала только после обращения редакции интернет-портала NashGorod.ru в департамент городского хозяйства. Мусор оперативно вывезли.