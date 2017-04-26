И снова Волгоградская, и снова мусор: на контейнерной площадке пропали баки

В июне в редакцию NashGorod.ru обратился тюменец с просьбой помочь разобраться в ситуации на Волгоградской, 97. Там долгое время не вывозил мусор, в результате чего образовалась свалка. По его словам, терпение у жильцов кончилось. Они обратились в Росприроднадзор, где им ответили, что эта проблема в компетенции департамента городского хозяйства. «Я разговаривал с заместителем директора УК „Жилфонд“. Он сказал, что они не имеют возможности, нужно согласовывать тарифы и так далее, а самого директора я так и не видел, — рассказал тюменец, — У нас и так один мусорный контейнер на шесть домов, это, примерно, на 50–60 квартир, рядом находится детская площадка, в итоге санитарная обстановка ужасная».